Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je imenovao Turkiye, Austriju i Švicarsku kao moguća mjesta za direktan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
"Vjerujemo da je pošteno, a Evropljani su to naglasili, da se sastanak održi u neutralnoj Evropi. Jer je rat u Ukrajini i na evropskom kontinentu. Rekao sam da se slažemo. Švicarska, Austrija - slažemo se", rekao je Zelenski tokom razgovora s novinarima u srijedu, prema novinskoj agenciji Interfax-Ukrajina.
Zelenski je također govorio o Turkiye kao potencijalnom mjestu za razgovore, navodeći da je to zemlja NATO-a i "dio Evrope".
Nadalje je rekao da je sastanak „bez ikakvih posebnih uslova također proaktivna akcija ukrajinske strane“, također odbacujući Moskvu kao moguće mjesto održavanja i opisujući izglede Budimpešte kao „nelake danas“ zbog stava Mađarske o ratu.