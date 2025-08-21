SVIJET
Zelenski imenovao Turkiye, Austriju i Švicarsku kao moguća mjesta za samit s Putinom
Ukrajinski predsjednik govorio je u korist Turkiye kao potencijalnog mjesta za direktne razgovore s ruskim kolegom, rekavši da je to zemlja NATO-a i "dio Evrope".
Zelenski je također govorio o Turkiye kao potencijalnom mjestu za razgovore, navodeći da je to zemlja NATO-a i "dio Evrope". / AP
21 August 2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je imenovao Turkiye, Austriju i Švicarsku kao moguća mjesta za direktan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Vjerujemo da je pošteno, a Evropljani su to naglasili, da se sastanak održi u neutralnoj Evropi. Jer je rat u Ukrajini i na evropskom kontinentu. Rekao sam da se slažemo. Švicarska, Austrija - slažemo se", rekao je Zelenski tokom razgovora s novinarima u srijedu, prema novinskoj agenciji Interfax-Ukrajina.

Zelenski je također govorio o Turkiye kao potencijalnom mjestu za razgovore, navodeći da je to zemlja NATO-a i "dio Evrope".

Nadalje je rekao da je sastanak „bez ikakvih posebnih uslova također proaktivna akcija ukrajinske strane“, također odbacujući Moskvu kao moguće mjesto održavanja i opisujući izglede Budimpešte kao „nelake danas“ zbog stava Mađarske o ratu.

