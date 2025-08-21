Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je imenovao Turkiye, Austriju i Švicarsku kao moguća mjesta za direktan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Vjerujemo da je pošteno, a Evropljani su to naglasili, da se sastanak održi u neutralnoj Evropi. Jer je rat u Ukrajini i na evropskom kontinentu. Rekao sam da se slažemo. Švicarska, Austrija - slažemo se", rekao je Zelenski tokom razgovora s novinarima u srijedu, prema novinskoj agenciji Interfax-Ukrajina.