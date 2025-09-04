Najmanje 17 osoba je poginulo, a 23 su povrijeđene kada je u srijedu historijski kosi lift "Gloria" u Lisabonu iskočio iz šina i udario u zgradu, objavio je portugalski dnevnik "Diario de Noticias", pozivajući se na službene podatke.
Dvoje povrijeđenih putnika koji su bili hospitalizirani preminuli su, čime je broj žrtava u nesreći u srijedu porastao na 17, objavila je Služba civilne zaštite.
Ukupno 23 osobe iz 10 zemalja su navodno povrijeđene. Radi se o državljanima Portugala, Njemačke, Španije, Koreje, Zelenortskih otoka, Kanade, Italije, Francuske, Švicarske i Maroka.
Vlada je četvrtak proglasila danom nacionalne žalosti.
Iako se vjeruje da je nesreću uzrokovalo prekinuti kabl, tačan uzrok je nepoznat dok se istraga nastavlja, prema emiteru RTP.
Nesreća se dogodila ubrzo nakon 18 sati po lokalnom vremenu dok se kosi lift spuštao sa vidikovca Sao Pedro de Alcantara prema Restauradoreu.