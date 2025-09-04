Najmanje 17 osoba je poginulo, a 23 su povrijeđene kada je u srijedu historijski kosi lift "Gloria" u Lisabonu iskočio iz šina i udario u zgradu, objavio je portugalski dnevnik "Diario de Noticias", pozivajući se na službene podatke.

Dvoje povrijeđenih putnika koji su bili hospitalizirani preminuli su, čime je broj žrtava u nesreći u srijedu porastao na 17, objavila je Služba civilne zaštite.

Ukupno 23 osobe iz 10 zemalja su navodno povrijeđene. Radi se o državljanima Portugala, Njemačke, Španije, Koreje, Zelenortskih otoka, Kanade, Italije, Francuske, Švicarske i Maroka.