Kapitalno djelo bh. umjetnika Mersada Berbera "Monografija o Srebrenici" uvršteno je u Vatikansku biblioteku, saopćila je u petak Fondacija “Mersad Berber”.

Djelo na više od 600 stranica sadrži crteže, umjetnička ostvarenja i filozofske citate velikog bh. slikara i grafičara. Prema navodima fondacije, monografija je lično predstavljena papi Lavu XIV, što predstavlja posebno priznanje za opus Berbera, ali i za njegovu porodicu.

„Na veliki ponos porodice Berber i Fondacije Mersad Berber, ovo kapitalno djelo našlo je svoje mjesto u jednoj od najznačajnijih biblioteka na svijetu“, istaknuto je u saopćenju.