Monografija Mersada Berbera o Srebrenici uvrštena u Vatikansku biblioteku
Monografija je lično predstavljena papi Lavu XIV, što predstavlja posebno priznanje za opus Berbera, ali i za njegovu porodicu.
Monografija Mersada Berbera o Srebrenici uvrštena u Vatikansku biblioteku
Prema navodima fondacije, monografija je lično predstavljena papi Lavu XIV / Other
6 Septembar 2025

Kapitalno djelo bh. umjetnika Mersada Berbera "Monografija o Srebrenici" uvršteno je u Vatikansku biblioteku, saopćila je u petak Fondacija “Mersad Berber”.

Djelo na više od 600 stranica sadrži crteže, umjetnička ostvarenja i filozofske citate velikog bh. slikara i grafičara. Prema navodima fondacije, monografija je lično predstavljena papi Lavu XIV, što predstavlja posebno priznanje za opus Berbera, ali i za njegovu porodicu.

„Na veliki ponos porodice Berber i Fondacije Mersad Berber, ovo kapitalno djelo našlo je svoje mjesto u jednoj od najznačajnijih biblioteka na svijetu“, istaknuto je u saopćenju.

Preporučeno

Monografija o Srebrenici obuhvata preko 600 stranica crteža, umjetničkih djela i filozofskih citata Mersada Berbera. Radeći na monografiji, Berber se najviše oslanjao na dokumentaciju američkog forenzičara i antropologa Williama Haglunda, koji je otkrio posmrtne ostatke više od 2.000 žrtava srebreničkog genocida, te forenzičara Erica Stovera i fotografa Gillesa Peressa, koji su izvršili identifikaciju srebreničkih stratišta.

Kroz tragediju Srebrenice, u likovnoj poeziji Mersada Berbera čitaoce vode antički junaci Dedal i Ikar. Uz likovnu posvetu, umjetnik je svakodnevno zapisivao svoja razmišljanja, a dio tih zapisa objavljen je u monografiji. Godinama je radio skice i studije od kojih su kasnije nastala djela objedinjena u ovom kapitalnom izdanju.

