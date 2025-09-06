Direktor UFC-a Dana White prošle sedmice sastao se s predsjednikom Donaldom Trumpom i nakon sastanka dobio odobrenje za borbu.

„Borba u Bijeloj kući je potvrđena“, rekao je White na društvenim mrežama nakon susreta, kojem je, navodno, prisustvovala i Trumpova kćerka Ivanka, ljubiteljica UFC-a i praktikantica brazilske jiu-jitse.

Višednevni događaj obuhvatit će kompletan program borbi za muškarce i žene, zvanična vaganja i konferenciju za medije kod Linkolnovog memorijala.