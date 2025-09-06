SVIJET
1 minuta čitanja
Trump odobrio UFC borbu na travnjaku Bijele kuće
Borba u kavezu zakazana za juni naredne godine.
Trump odobrio UFC borbu na travnjaku Bijele kuće
Događaj će uključivati višednevne festivale na Nacionalnom molu. / Reuters
6 Septembar 2025

Bijela kuća se priprema da naredne godine na južnom travnjaku ugosti prvi UFC događaj mješovitih borilačkih vještina, izvijestio je Wall Street Journal.

Borba je prvobitno bila planirana za 4. juli 2026, povodom 250. godišnjice SAD-a, ali je kasnije pomjerena za juni, navodi se u izvještaju.

Događaj će uključivati višednevne festivale na Nacionalnom molu.

Preporučeno

Direktor UFC-a Dana White prošle sedmice sastao se s predsjednikom Donaldom Trumpom i nakon sastanka dobio odobrenje za borbu.

„Borba u Bijeloj kući je potvrđena“, rekao je White na društvenim mrežama nakon susreta, kojem je, navodno, prisustvovala i Trumpova kćerka Ivanka, ljubiteljica UFC-a i praktikantica brazilske jiu-jitse.

Višednevni događaj obuhvatit će kompletan program borbi za muškarce i žene, zvanična vaganja i konferenciju za medije kod Linkolnovog memorijala.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us