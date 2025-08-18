Iberijsko poluostrvo se i dalje bori s raširenim šumskim požarima, a do sada su zabilježena četiri smrtna slučaja u Španiji i dva u Portugalu.

Španija se bori s više od 40 aktivnih šumskih požara, od kojih su dvije trećine koncentrirane u regiji Kastilja i Leon, javlja “El Pais“.

Brza pruga između Madrida i Galicije obustavljena je pet dana zaredom, a još 16 puteva je zatvoreno.

U intervjuu za “Cadena SER“, španska ministrica odbrane Margarita Robles rekla je da njihova Vojna jedinica za hitne slučajeve nikada nije vidjela ovakvu požarnu situaciju u svojih 20 godina postojanja.

Požari su u Španiji već spalili više od 115.000 hektara zemlje i prisilili hiljade ljudi na evakuaciju.