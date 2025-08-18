Iberijsko poluostrvo se i dalje bori s raširenim šumskim požarima, a do sada su zabilježena četiri smrtna slučaja u Španiji i dva u Portugalu.
Španija se bori s više od 40 aktivnih šumskih požara, od kojih su dvije trećine koncentrirane u regiji Kastilja i Leon, javlja “El Pais“.
Brza pruga između Madrida i Galicije obustavljena je pet dana zaredom, a još 16 puteva je zatvoreno.
U intervjuu za “Cadena SER“, španska ministrica odbrane Margarita Robles rekla je da njihova Vojna jedinica za hitne slučajeve nikada nije vidjela ovakvu požarnu situaciju u svojih 20 godina postojanja.
Požari su u Španiji već spalili više od 115.000 hektara zemlje i prisilili hiljade ljudi na evakuaciju.
Španska meteorološka agencija Aemet izdala je crveno upozorenje za određene regije, a očekuje se da će temperature dostići 44 stepena Celzijusa.
U Portugalu, privremeni službeni podaci pokazuju da su do 18. augusta šumski požari spalili 185.753 hektara, što je više od ukupne površine spaljene u cijeloj 2024. godini, izvještavaju dnevne novine “Diario de Noticias“.
Više od 80 gradova je i dalje u maksimalnom riziku od požara, prema podacima Portugalskog instituta za more i atmosferu (IPMA).
Zbog povećanog rizika od požara, vlada je produžila upozorenje, koje je na snazi od 2. augusta.