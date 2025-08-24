Irska rep grupa Kneecap će nastupiti na festivalu Rock en Seine u Francuskoj u nedjelju, uprkos snažnom protivljenju jevrejskih organizacija i zvaničnika, nakon što je jedan od članova optužen u V. Britaniji zbog isticanja zastave Hezbollaha tokom koncerta.
Trojka iz Sjeverne Irske, poznata po kombinovanju irskih republikanskih tema s otvorenom podrškom palestinskoj stvari, planirana je da nastupi u Saint-Cloudu, nedaleko od Pariza. Grupa je često svoje nastupe pretvarala u političke platforme, oštro kritikujući izraelske zločine u Gazi i širom Palestine.
U maju je član benda Liam O’Hanna, 27 godina, poznat pod imenom Mo Chara, optužen u Engleskoj za podršku zabranjenoj organizaciji nakon što je na koncertu u Londonu prošlog novembra mahao zastavom Hezbollaha. Na Glastonburyju u junu, pod strogim nadzorom, izjavio je: „Izraelci su ratni zločinci.“
Kasnije su Kneecap zabranjeni u Mađarskoj da nastupe na festivalu Sziget, pri čemu su vlasti navele sigurnosne razloge.
Prigovori u Francuskoj
Kontroverza se proširila i na Francusku. Općina Sent-Klud povukla je subvenciju od 47.000 dolara za Rock en Seine, dok je šira regija Ile-de-France otkazala finansiranje za izdanje 2025. godine nakon što organizatori nisu pristali da uklone Kneecap iz programa. Međutim, direktor festivala Matthieu Ducos rekao je da je uvjeren da će grupa nastupiti „na ispravan način“.
Ukupni budžet festivala od 16–17 miliona dolara znači da gubitak javnih subvencija neće ugroziti njegovu održivost. Kneecap su ovog ljeta već nastupili na dva druga velika festivala u Francuskoj, u Belfortu i Charleville-Mezieresu, bez incidenata. Ministar unutrašnjih poslova Bruno Retailleau pozvao je na oprez, upozoravajući da će vlasti pratiti „bilo kakve izjave antisemitističke prirode, opravdavanje terorizma ili podsticanje na mržnju“.