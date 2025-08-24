Irska rep grupa Kneecap će nastupiti na festivalu Rock en Seine u Francuskoj u nedjelju, uprkos snažnom protivljenju jevrejskih organizacija i zvaničnika, nakon što je jedan od članova optužen u V. Britaniji zbog isticanja zastave Hezbollaha tokom koncerta.

Trojka iz Sjeverne Irske, poznata po kombinovanju irskih republikanskih tema s otvorenom podrškom palestinskoj stvari, planirana je da nastupi u Saint-Cloudu, nedaleko od Pariza. Grupa je često svoje nastupe pretvarala u političke platforme, oštro kritikujući izraelske zločine u Gazi i širom Palestine.

U maju je član benda Liam O’Hanna, 27 godina, poznat pod imenom Mo Chara, optužen u Engleskoj za podršku zabranjenoj organizaciji nakon što je na koncertu u Londonu prošlog novembra mahao zastavom Hezbollaha. Na Glastonburyju u junu, pod strogim nadzorom, izjavio je: „Izraelci su ratni zločinci.“

Kasnije su Kneecap zabranjeni u Mađarskoj da nastupe na festivalu Sziget, pri čemu su vlasti navele sigurnosne razloge.