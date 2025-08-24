SVIJET
2 minuta čitanja
Irska rep grupa Kneecap nastupit će na Festivalu u Parizu uprkos prigovorima
Trojka iz Sjeverne Irske suočava se s kritikama u Francuskoj, nakon što su zvaničnici povukli finansiranje festivala, a jevrejske organizacije traže da se njihov nastup u Parizu otkaže.
Irska rep grupa Kneecap nastupit će na Festivalu u Parizu uprkos prigovorima
Kneecap iz Sjeverne Irske su planirali nastup u Saint-Cloudu, nedaleko od Pariza. (Foto: Reuters) / Reuters
24 August 2025

Irska rep grupa Kneecap će nastupiti na festivalu Rock en Seine u Francuskoj u nedjelju, uprkos snažnom protivljenju jevrejskih organizacija i zvaničnika, nakon što je jedan od članova optužen u V. Britaniji zbog isticanja zastave Hezbollaha tokom koncerta.

Trojka iz Sjeverne Irske, poznata po kombinovanju irskih republikanskih tema s otvorenom podrškom palestinskoj stvari, planirana je da nastupi u Saint-Cloudu, nedaleko od Pariza. Grupa je često svoje nastupe pretvarala u političke platforme, oštro kritikujući izraelske zločine u Gazi i širom Palestine.

U maju je član benda Liam O’Hanna, 27 godina, poznat pod imenom Mo Chara, optužen u Engleskoj za podršku zabranjenoj organizaciji nakon što je na koncertu u Londonu prošlog novembra mahao zastavom Hezbollaha. Na Glastonburyju u junu, pod strogim nadzorom, izjavio je: „Izraelci su ratni zločinci.“

Kasnije su Kneecap zabranjeni u Mađarskoj da nastupe na festivalu Sziget, pri čemu su vlasti navele sigurnosne razloge.

Preporučeno

Prigovori u Francuskoj

Kontroverza se proširila i na Francusku. Općina Sent-Klud povukla je subvenciju od 47.000 dolara za Rock en Seine, dok je šira regija Ile-de-France otkazala finansiranje za izdanje 2025. godine nakon što organizatori nisu pristali da uklone Kneecap iz programa. Međutim, direktor festivala Matthieu Ducos rekao je da je uvjeren da će grupa nastupiti „na ispravan način“.

Ukupni budžet festivala od 16–17 miliona dolara znači da gubitak javnih subvencija neće ugroziti njegovu održivost. Kneecap su ovog ljeta već nastupili na dva druga velika festivala u Francuskoj, u Belfortu i Charleville-Mezieresu, bez incidenata. Ministar unutrašnjih poslova Bruno Retailleau pozvao je na oprez, upozoravajući da će vlasti pratiti „bilo kakve izjave antisemitističke prirode, opravdavanje terorizma ili podsticanje na mržnju“.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us