Francuska je u nedjelju saopštila da je pozvala na razgovor američkog ambasadora Charlesa Kushnera nakon što je osudila kao "neprihvatljive" njegove izjave u kojima optužuje zemlju da se ne suočava sa rastućim antisemitizmom.
Kushner, koji je Jevrej i otac Jareda Kushnera, oženjenog kćerkom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Ivankom, izrazio je kritiku u otvorenom pismu objavljenom u nedjelju u The Wall Street Journalu, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu.
U svom pismu, ambasador je pozvao Macrona da ublaži kritike spram Izraela i istakao primjere antisemitizma za koje je rekao da su "dugoročno obilježili francuski život".
"U Francuskoj ne prođe dan a da Jevreji ne budu napadnuti na ulici, sinagoge ili škole oskrnavljene ili preduzeća u vlasništvu Jevreja vandalizirana. Vaše vlastito Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavilo je antisemitske incidente čak i u predškolskim ustanovama."
Dalje je izrazio spremnost da sarađuje sa Macronom i drugim francuskim zvaničnicima kako bi "skovali ozbiljan plan" za rješavanje problema.
U saopštenju, francusko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je pozvalo Kushnera da se u ponedjeljak pojavi u njihovom sjedištu u Parizu, naglašavajući da su njegovi navodi "neprihvatljivi".
U saopštenju, koje je CBS News dobio na uvid, navodi se da "Francuska odlučno odbacuje ove navode... Porast antisemitskih djela u Francuskoj od 7. oktobra 2023. godine je stvarnost koju duboko žalimo i protiv koje su francuske vlasti u potpunosti mobilizirane, jer su takva djela nepodnošljiva."
Ministarstvo je dodalo da su Kushnerovi navodi "suprotni međunarodnom pravu", ukazujući na Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima iz 1961. godine i njenu "obavezu da se ne miješa u unutrašnje stvari država".
"Oni također ne ispunjavaju kvalitet transatlantskog partnerstva između Francuske i Sjedinjenih Država i povjerenja koje mora prevladati između saveznika", navodi se u saopštenju.
Spor dolazi nakon što je Macron prošle sedmice odbacio optužbe izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da francuski plan da prizna palestinsku državu doprinosi antisemitizmu.