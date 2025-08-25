Francuska je u nedjelju saopštila da je pozvala na razgovor američkog ambasadora Charlesa Kushnera nakon što je osudila kao "neprihvatljive" njegove izjave u kojima optužuje zemlju da se ne suočava sa rastućim antisemitizmom.

Kushner, koji je Jevrej i otac Jareda Kushnera, oženjenog kćerkom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Ivankom, izrazio je kritiku u otvorenom pismu objavljenom u nedjelju u The Wall Street Journalu, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu.

U svom pismu, ambasador je pozvao Macrona da ublaži kritike spram Izraela i istakao primjere antisemitizma za koje je rekao da su "dugoročno obilježili francuski život".

"U Francuskoj ne prođe dan a da Jevreji ne budu napadnuti na ulici, sinagoge ili škole oskrnavljene ili preduzeća u vlasništvu Jevreja vandalizirana. Vaše vlastito Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavilo je antisemitske incidente čak i u predškolskim ustanovama."

Dalje je izrazio spremnost da sarađuje sa Macronom i drugim francuskim zvaničnicima kako bi "skovali ozbiljan plan" za rješavanje problema.