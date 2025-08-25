SVIJET
2 minuta čitanja
Francuska pozvala na razgovor američkog ambasadora zbog optužbi za antisemitizam
U svom pismu, američki ambasador je pozvao Macrona da ublaži kritike spram Izraela i istakao primjere antisemitizma za koje je rekao da su "dugoročno obilježili francuski život".
Francuska pozvala na razgovor američkog ambasadora zbog optužbi za antisemitizam
U saopštenju, francusko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je pozvalo Kushnera da se u ponedjeljak pojavi u njihovom sjedištu u Parizu. / Reuters
25 August 2025

Francuska je u nedjelju saopštila da je pozvala na razgovor američkog ambasadora Charlesa Kushnera nakon što je osudila kao "neprihvatljive" njegove izjave u kojima optužuje zemlju da se ne suočava sa rastućim antisemitizmom.

Kushner, koji je Jevrej i otac Jareda Kushnera, oženjenog kćerkom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Ivankom, izrazio je kritiku u otvorenom pismu objavljenom u nedjelju u The Wall Street Journalu, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu.

U svom pismu, ambasador je pozvao Macrona da ublaži kritike spram Izraela i istakao primjere antisemitizma za koje je rekao da su "dugoročno obilježili francuski život".

"U Francuskoj ne prođe dan a da Jevreji ne budu napadnuti na ulici, sinagoge ili škole oskrnavljene ili preduzeća u vlasništvu Jevreja vandalizirana. Vaše vlastito Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavilo je antisemitske incidente čak i u predškolskim ustanovama."

Dalje je izrazio spremnost da sarađuje sa Macronom i drugim francuskim zvaničnicima kako bi "skovali ozbiljan plan" za rješavanje problema.

Preporučeno

U saopštenju, francusko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je pozvalo Kushnera da se u ponedjeljak pojavi u njihovom sjedištu u Parizu, naglašavajući da su njegovi navodi "neprihvatljivi".

U saopštenju, koje je CBS News dobio na uvid, navodi se da "Francuska odlučno odbacuje ove navode... Porast antisemitskih djela u Francuskoj od 7. oktobra 2023. godine je stvarnost koju duboko žalimo i protiv koje su francuske vlasti u potpunosti mobilizirane, jer su takva djela nepodnošljiva."

Ministarstvo je dodalo da su Kushnerovi navodi "suprotni međunarodnom pravu", ukazujući na Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima iz 1961. godine i njenu "obavezu da se ne miješa u unutrašnje stvari država".

"Oni također ne ispunjavaju kvalitet transatlantskog partnerstva između Francuske i Sjedinjenih Država i povjerenja koje mora prevladati između saveznika", navodi se u saopštenju.

Spor dolazi nakon što je Macron prošle sedmice odbacio optužbe izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da francuski plan da prizna palestinsku državu doprinosi antisemitizmu.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us