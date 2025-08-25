SVIJET
2 minuta čitanja
Sirijski predsjednik signalizirao napredak o mogućem sigurnosnom sporazumu s Izraelom
Svaki dogovor će se zasnivati ​​na primirju iz 1974., rekao je Ahmad al-Sharaa na sastanku s delegacijom arapskih medija.
Sirijski predsjednik signalizirao napredak o mogućem sigurnosnom sporazumu s Izraelom
Dodao je da neće oklijevati da donese "bilo koji dogovor ili odluku koja služi interesima Sirije i regije". / AA
25 August 2025

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa u nedjelju je na sastanku s delegacijom arapskih medija signalizirao napredak u pogledu mogućeg sigurnosnog sporazuma s Izraelom, izvijestili su lokalni mediji.

U komentarima koje je prenijela Syria TV, al-Sharaa je rekao da postoje "uznapredovali razgovori o mogućem sigurnosnom sporazumu između Damaska ​​i Tel Aviva", napominjući da će "svaki dogovor biti zasnovan na primirju iz 1974. godine".

Dodao je da neće oklijevati da donese "bilo koji dogovor ili odluku koja služi interesima Sirije i regije".

U utorak je sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani razgovarao s izraelskom delegacijom u Parizu o deeskalaciji, nemiješanju u sirijske poslove i postizanju dogovora o podršci regionalnoj stabilnosti, prema Sirijskoj arapskoj novinskoj agenciji.

Agencija navodi da su se razgovori odnosili i na "praćenje primirja u provinciji Suwayda na jugu Sirije i ponovno aktiviranje sporazuma iz 1974. godine".

Preporučeno

Prema novinskoj agenciji, razgovori se vode pod posredovanjem SAD-a i dio su diplomatskih napora "za jačanje sigurnosti i stabilnosti u Siriji i očuvanje njenog jedinstva i teritorijalnog integriteta".

Sporazum o razdvajanju Sirije i Izraela iz 1974. godine, potpisan nakon rata u oktobru 1973. godine, ima za cilj razdvajanje zaraćenih snaga i okončanje direktnih sukoba između dvije strane.

Sporazumom su utvrđeni aranžmani za povlačenje trupa i postavljene dvije glavne linije, poznate kao linije Alfa i Bravo, koje razdvajaju sirijske i izraelske vojne položaje.

Između dvije linije stvorena je tampon zona pod nadzorom Snaga UN-a za posmatranje razdvajanja (UNDOF).

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us