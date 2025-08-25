Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa u nedjelju je na sastanku s delegacijom arapskih medija signalizirao napredak u pogledu mogućeg sigurnosnog sporazuma s Izraelom, izvijestili su lokalni mediji.
U komentarima koje je prenijela Syria TV, al-Sharaa je rekao da postoje "uznapredovali razgovori o mogućem sigurnosnom sporazumu između Damaska i Tel Aviva", napominjući da će "svaki dogovor biti zasnovan na primirju iz 1974. godine".
Dodao je da neće oklijevati da donese "bilo koji dogovor ili odluku koja služi interesima Sirije i regije".
U utorak je sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani razgovarao s izraelskom delegacijom u Parizu o deeskalaciji, nemiješanju u sirijske poslove i postizanju dogovora o podršci regionalnoj stabilnosti, prema Sirijskoj arapskoj novinskoj agenciji.
Agencija navodi da su se razgovori odnosili i na "praćenje primirja u provinciji Suwayda na jugu Sirije i ponovno aktiviranje sporazuma iz 1974. godine".
Prema novinskoj agenciji, razgovori se vode pod posredovanjem SAD-a i dio su diplomatskih napora "za jačanje sigurnosti i stabilnosti u Siriji i očuvanje njenog jedinstva i teritorijalnog integriteta".
Sporazum o razdvajanju Sirije i Izraela iz 1974. godine, potpisan nakon rata u oktobru 1973. godine, ima za cilj razdvajanje zaraćenih snaga i okončanje direktnih sukoba između dvije strane.
Sporazumom su utvrđeni aranžmani za povlačenje trupa i postavljene dvije glavne linije, poznate kao linije Alfa i Bravo, koje razdvajaju sirijske i izraelske vojne položaje.
Između dvije linije stvorena je tampon zona pod nadzorom Snaga UN-a za posmatranje razdvajanja (UNDOF).