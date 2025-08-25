SVIJET
1 minuta čitanja
Palestinska ministrica vanjskih poslova u službenoj posjeti Sloveniji
Agabekyan Shahin dolazi u službenu posjetu Sloveniji u vrijeme kada se situacija na okupiranim palestinskim teritorijama sve više zaoštrava zbog izraelske agresije.
Palestinska ministrica vanjskih poslova u službenoj posjeti Sloveniji
Slovenija, koja se smatra jednim od najglasnijih zagovornika palestinskih prava unutar EU, u nekoliko navrata je osudila izraelske akcije u Gazi. / AA
25 August 2025

Palestinska ministrica vanjskih poslova Varsen Agabekyan Shahin boravi u ponedjeljak u službenoj posjeti Sloveniji, na poziv slovenske ministrice vanjskih poslova Tanje Fajon.

Ona će se sastati s cijelim političkim rukovodstvom, a cilj posjete je produbljivanje saradnje i bilateralnih odnosa, koji su zvanično uspostavljeni u junu prošle godine nakon što je Slovenija priznala Palestinu, objavila je slovenska agencija STA.

Posjeta će uključivati ​​razmjenu mišljenja o aktuelnim međunarodnim pitanjima, posebno o situaciji na Bliskom istoku. Kako je navedeno, ministrice će također potpisati memorandum o razumijevanju o razvoju odnosa između dvije zemlje.

Preporučeno

Agabekyan Shahin dolazi u službenu posjetu Sloveniji u vrijeme kada se situacija na okupiranim palestinskim teritorijama sve više zaoštrava zbog izraelske agresije.

Slovenija, koja se smatra jednim od najglasnijih zagovornika palestinskih prava unutar EU, nedavno je u nekoliko navrata oštro osudila izraelske akcije u Gazi.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us