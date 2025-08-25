Palestinska ministrica vanjskih poslova Varsen Agabekyan Shahin boravi u ponedjeljak u službenoj posjeti Sloveniji, na poziv slovenske ministrice vanjskih poslova Tanje Fajon.

Ona će se sastati s cijelim političkim rukovodstvom, a cilj posjete je produbljivanje saradnje i bilateralnih odnosa, koji su zvanično uspostavljeni u junu prošle godine nakon što je Slovenija priznala Palestinu, objavila je slovenska agencija STA.

Posjeta će uključivati ​​razmjenu mišljenja o aktuelnim međunarodnim pitanjima, posebno o situaciji na Bliskom istoku. Kako je navedeno, ministrice će također potpisati memorandum o razumijevanju o razvoju odnosa između dvije zemlje.