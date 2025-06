Proteklih dana internet je bio prepun nagađanja da su ledenjaci koji se brzo tope uzrokovali nedavni potop u Pakistanu.

Međutim, količina oborina ove godine bila je nešto što ljudi nisu vidjeli u životu, što je izazvalo zabrinutost zbog pogoršanja utjecaja klimatske krize.

"Ove poplave uglavnom su rezultat kiša koje su padale na jug", kaže dr. Shafqat Munir, znanstveni suradnik instituta Sustainable Development Policy Institute sa sjedištem u Islamabadu.

"Da budemo jasni, ledenjaci nisu imali nikakve veze s nedavnim poplavama", kaže on za TRT World.

Određivanje točnog uzroka nezapamćenih poplava od iznimne je važnosti jer su Islamabad i međunarodna zajednica usredotočeni na pripremu plana za nepredviđene situacije za borbu protiv takve prirodne katastrofe u budućnosti.

Na veliku nevjericu stanovnika Swata i Gilgit-Baltistana, turističkih žarišta na sjeveru Pakistana, vodeni pritoci su se izlili, vukući gromade veličine čovjeka niz brda, odnoseći tržnice i kuće.

S više od 7.000 ledenjaka, Pakistan je poznat kao treći pol - ima najveći broj pokretnih snježnih planina izvan Antarktika i Arktičkih polarnih kapa.

Rastuće temperature uzrokuju topljenje ledenjaka, a otjecanje vode stvara ledenjačka jezera koja mogu puknuti bilo kada i uzrokovati bujične poplave u gradovima koji se nalaze u podnožju brda.

"Takve bujične poplave oslobađaju rasprostranjeno uništenje za zajednice u nizvodnim dolinama", kaže dr. Parvaiz Naim, ekolog iz Islamabada.

"Ipak, takve poplave su dosad bile od lokalnog značaja samo zbog relativno malih količina vode (ispuštanja)", kaže on za TRT World.

Svibanjske bujične poplave bile su posljedica proboja ledenjačkog jezera Shisper, veličine manje od pola četvornog kilometra. Ispustio je vjerojatno oko 50 milijuna kubičnih metara vode.

Ali to je bilo dovoljno da odnese veliki most na autocesti Karakoram, potopi hidroelektranu i uništi kuće, kaže Naim.

Ledenjaci se tope i pomiču sve vrijeme, uzrokujući stvaranje jezera i, povremeno, žestoko pucanje. U Pakistanu je praćenje učinaka klimatskih promjena na ledenjake relativno nova pojava, kaže Naim.

Vodne vlasti prate topljenje ledenjaka pomoću telemetrijskih postaja, ali to se radi kako bi se regulirao protok vode na branama hidroelektrana.

Ipak, “dostupni dokazi upućuju na to da se stvaranje ledenjačkih jezera vjerojatno povećalo posljednjih godina. To povećava rizik od poplava za nizvodne zajednice”, kaže on.

Ova je godina bila posebno iskušenje za Pakistance kada je riječ o suočavanju s vremenskim promjenama. Nakon 'čudovišnog monsuna' od srpnja do kolovoza, uslijedio je intenzivan toplinski val u svibnju.

U južnoj pokrajini Sindh ljudi su još uvijek blokirani u selima i poljima poplavljenim u poplavama. Spasioci se bore da dođu do njih.

“Glavna briga je vrijeme godišnjeg ljetnog topljenja ledenjaka. Ako se vrhunac topljenja ledenjaka poklapa s vrhuncem monsunske kiše, tada nam treba mnogo više od nekoliko brodova više”, zaključuje Naim.