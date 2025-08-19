Švicarska je "više nego spremna" ugostiti mirovni samit između Rusije i Ukrajine i bila bi spremna ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ponuditi "imunitet" ukoliko prisustvuje, izjavio je u utorak švicarski ministar vanjskih poslova Ignazio Cassis.
"Vjerujem 200 posto u organizaciju ovog samita i o tome razgovaramo već dugo vremena", rekao je Cassis na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim italijanskim kolegom Antonijom Tajanijem u Bernu, prenio je Keystone.
Dodao je da je već nekoliko puta podsjetio ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova na spremnost Švicarske da organizuje ovaj skup.
Prema izvještaju, Cassis je izrazio zahvalnost francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i italijanskoj premijerki Giorgiji Meloni na povjerenju koje su pokazali za ulogu Švicarske.
S druge strane, Tajani je naglasio da Italija i dalje podržava održavanje ovakvog samita, ističući da je Rim otvoren da ga ugosti, ali da podržava Ženevu kao mjesto održavanja.