Švicarska je "više nego spremna" ugostiti mirovni samit između Rusije i Ukrajine i bila bi spremna ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ponuditi "imunitet" ukoliko prisustvuje, izjavio je u utorak švicarski ministar vanjskih poslova Ignazio Cassis.

"Vjerujem 200 posto u organizaciju ovog samita i o tome razgovaramo već dugo vremena", rekao je Cassis na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim italijanskim kolegom Antonijom Tajanijem u Bernu, prenio je Keystone.

Dodao je da je već nekoliko puta podsjetio ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova na spremnost Švicarske da organizuje ovaj skup.