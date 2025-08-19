Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je i dalje skeptičan prema spremnosti ruskog predsjednika Vladimira Putina da okonča rat u Ukrajini, naglašavajući da svaki mirovni sporazum mora biti podržan čvrstim sigurnosnim garancijama za Kijev.

“Kada pogledam situaciju i činjenice, ne vidim da je predsjednik Putin sada baš voljan da postigne mir. Ali možda sam previše pesimističan“, rekao je Macron za NBC News u intervjuu nakon što je u ponedjeljak prisustvovao sastanku u Bijeloj kući s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima. Rekao je da Trumpov optimizam u vezi s mogućim sporazumom treba shvatiti ozbiljno.

“Ako smatra da može postići dogovor, ovo su odlične vijesti i moramo učiniti sve što možemo da bismo postigli dobar dogovor“, rekao je.

Macron je insistirao da SAD i njihovi saveznici moraju nastaviti vršiti pritisak na Moskvu, uključujući i jače sankcije, ako mirovni pregovori propadnu.

“Ako se Rusi ne pridržavaju ovog pristupa, da, moramo povećati sankcije, sekundarne i primarne sankcije“, upozorio je.

“Postoji agresor, a to je Rusija. Postoji zemlja koja je odlučila ubijati ljude, krala djecu i odbila primirje i mir, tako da ne možemo jednostavno stvoriti ekvivalentnu situaciju između Ukrajine i Rusije“, rekao je Macron.

Također je naglasio da Ukrajina mora dobiti obavezujuće garancije kako bi spriječila buduću rusku agresiju.

“Ako napravite bilo kakav mirovni sporazum bez sigurnosnih garancija, Rusija nikada neće poštovati svoje riječi, nikada neće ispuniti vlastite obaveze“, rekao je.