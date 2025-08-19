SVIJET
2 minuta čitanja
Vrućine popuštaju dok se Španija bori s 21 požarom
Premijer Pedro Sanchez je rekao da će vlada sljedećeg utorka proglasiti pogođena područja zonama katastrofe.
Prema podacima EU servisa za klimatske promjene Copernicus, izgorjela površina u Španiji ove godine premašuje 375.000 hektara. / AA
19 August 2025

Španija je u utorak počela osjećati olakšanje od visokih temperatura koje su tokom sedmice dostizale i do 44 stepena Celzijusa, dok je 21 požar i dalje bio aktivan.

Iako su temperature počele opadati, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da u različitim autonomnim zajednicama i dalje gori 21 požar drugog stepena, prenio je dnevni list "El Pais".

Nakon sastanka Državnog koordinacionog komiteta (CECODE) za borbu protiv požara, zamjenica ministra unutrašnjih poslova Susana Crisostomo upozorila je da rizik ostaje visok u određenim regijama poput Extremadure i jugoistoka zemlje, jer bi vjetar mogao dodatno zakomplicirati situaciju.

Navela je da broj evakuisanih zbog požara sada prelazi 33.750.

Premijer Pedro Sanchez također je rekao da će vlada sljedećeg utorka proglasiti pogođena područja zonama katastrofe, prilikom posjete Jarilli u pokrajini Caceres, gdje je izgorjelo 15.000 hektara.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da su od 1. juna uhapšene 32 osobe u vezi s požarima, dok se protiv 93 vodi istraga.

Prema podacima EU servisa za klimatske promjene Copernicus, izgorjela površina u Španiji ove godine premašuje 375.000 hektara.

Portugal se također bori s požarima u nekoliko regija tokom augusta. Dnevni list "Diario de Noticias" izvijestio je u utorak da općina Seia u distriktu Guarda i dalje ima poteškoća u suzbijanju požara zbog nedostatka zračnih resursa.

Dvije osobe su uhapšene pod sumnjom da su izazvale požar u Vila Realu.

U Francuskoj je u ponedjeljak navečer u departmanu Var na jugoistoku izbio požar koji je zahvatio 130 hektara, saopćila je prefektura na društvenoj mreži X.

Požar je brzo stavljen pod kontrolu, naveli su.

