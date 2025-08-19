Broj žrtava razornih poplava u Pakistanu popeo se na skoro 700 nakon što je još 26 ljudi izgubilo živote u sjeverozapadnom Khyber Pakhtunkhwi u posljednja 24 sata, saopštili su zvaničnici u utorak.

S najnovijim žrtvama obilnih kiša i masovnih bujičnih poplava u Khyber Pakhtunkhwi, ukupan broj poginulih porastao je na 699 širom zemlje od prvih monsunskih kiša koje su pogodile Pakistan 26. juna, prema podacima Nacionalnih i pokrajinskih organa za upravljanje katastrofama.

Najmanje 26 ljudi poginulo je u ponedjeljak u Swabiju, Nowsheri, Mardanu, Peshawaru i drugim okruzima, dok su nove monsunske kiše izazvale ozbiljne poplave.

Okrug Buner je najteže pogođeno područje, sa 222 potvrđene smrti i desetinama koje se još uvijek vode kao nestale.

Veliki dio sela Beshonai u Buneru je uništen u petak navečer, a spasilačke ekipe još uvijek tragaju za preživjelima.