Broj žrtava razornih poplava u Pakistanu približava se 700
Još 26 poginulih u Khyber Pakhtunkhwi u posljednja 24 sata.
Veliki dio sela Beshonai u Buneru je uništen u petak navečer, a spasilačke ekipe još uvijek tragaju za preživjelima. / AP
Broj žrtava razornih poplava u Pakistanu popeo se na skoro 700 nakon što je još 26 ljudi izgubilo živote u sjeverozapadnom Khyber Pakhtunkhwi u posljednja 24 sata, saopštili su zvaničnici u utorak.

S najnovijim žrtvama obilnih kiša i masovnih bujičnih poplava u Khyber Pakhtunkhwi, ukupan broj poginulih porastao je na 699 širom zemlje od prvih monsunskih kiša koje su pogodile Pakistan 26. juna, prema podacima Nacionalnih i pokrajinskih organa za upravljanje katastrofama.

Najmanje 26 ljudi poginulo je u ponedjeljak u Swabiju, Nowsheri, Mardanu, Peshawaru i drugim okruzima, dok su nove monsunske kiše izazvale ozbiljne poplave.

Okrug Buner je najteže pogođeno područje, sa 222 potvrđene smrti i desetinama koje se još uvijek vode kao nestale.

Veliki dio sela Beshonai u Buneru je uništen u petak navečer, a spasilačke ekipe još uvijek tragaju za preživjelima.

Nekoliko okruga u provinciji, uključujući Buner, Bajaur, Swat, Battagram, Mansehra, Shangla, Swabi, Dir Upper, Dir Lower i Torghar, spada među najteže pogođena područja, s brojnim smrtnim slučajevima i velikim razaranjima.

Poplave su izazvale bujične kiše koje su počele u četvrtak navečer i nastavile se do petka ujutro, nakon čega je uslijedio prolom oblaka koji je pogoršao razaranje. Još jedan talas obilnih kiša počeo je u ponedjeljak.

Prema podacima Uprave za upravljanje katastrofama Khyber Pakhtunkhwe, do sada je oštećeno oko 780 kuća, uključujući 349 potpuno uništenih.

Vlasti su upozorile da se očekuje da će obilne kiše u provinciji trajati do 21. augusta i pozvale stanovnike da poduzmu mjere predostrožnosti.

Ministar informiranja Attaullah Tarar objavio je da je više od 25.000 ljudi evakuirano iz pogođenih područja i da je više od 1.000 ljudi primljeno u bolnice.

