Ostrvo Goree u Senegalu je od 1978. godine pod zaštitom UNESCO-a kao Svjetska baština iostaje snažan podsjetnik na transatlantsku trgovinu robljem i njen dubok utjecaj na čovječanstvo.

U periodu od 15. do 19. stoljeća, milioni Afrikanaca su nasilno odvedeni iz svojih domovina i brodovima prebačeni u Ameriku, upravo preko ovog ostrva koje se nalazi nedaleko od Dakara.

Porobljeni Afrikanci u Santo Domingu, današnjem Haitiju i Dominikanskoj Republici, digli su 1791. godine pobunu protiv francuske vlasti, što je dovelo do osnivanja Haitija kao prve države koja je ukinula ropstvo.