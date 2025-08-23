Ostrvo Goree u Senegalu je od 1978. godine pod zaštitom UNESCO-a kao Svjetska baština iostaje snažan podsjetnik na transatlantsku trgovinu robljem i njen dubok utjecaj na čovječanstvo.
U periodu od 15. do 19. stoljeća, milioni Afrikanaca su nasilno odvedeni iz svojih domovina i brodovima prebačeni u Ameriku, upravo preko ovog ostrva koje se nalazi nedaleko od Dakara.
Porobljeni Afrikanci u Santo Domingu, današnjem Haitiju i Dominikanskoj Republici, digli su 1791. godine pobunu protiv francuske vlasti, što je dovelo do osnivanja Haitija kao prve države koja je ukinula ropstvo.
U znak sjećanja na ovu prekretnicu u historiji, UNESCO je 1998. godine proglasio 23. august za Međunarodni dan sjećanja na trgovinu robljem i njeno ukidanje.
Prvo obilježavanje održano je na Haitiju, a godinu kasnije i na ostrvu Goree.