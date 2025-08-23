SVIJET
1 minuta čitanja
Senegalsko ostrvo Goree podsjetnik na naslijeđe transatlantske trgovine robljem
U znak sjećanja na pobunu arfičkih robova na Haitiju, UNESCO je 1998. godine proglasio 23. august za Međunarodni dan sjećanja na trgovinu robljem i njeno ukidanje.
Senegalsko ostrvo Goree podsjetnik na naslijeđe transatlantske trgovine robljem
Milioni Afrikanaca su nasilno odvedeni iz svojih domovina i brodovima prebačeni u Ameriku, upravo preko ovog ostrva / AA
23 August 2025

Ostrvo Goree u Senegalu je od 1978. godine pod zaštitom UNESCO-a kao Svjetska baština iostaje snažan podsjetnik na transatlantsku trgovinu robljem i njen dubok utjecaj na čovječanstvo.

U periodu od 15. do 19. stoljeća, milioni Afrikanaca su nasilno odvedeni iz svojih domovina i brodovima prebačeni u Ameriku, upravo preko ovog ostrva koje se nalazi nedaleko od Dakara.

Porobljeni Afrikanci u Santo Domingu, današnjem Haitiju i Dominikanskoj Republici, digli su 1791. godine pobunu protiv francuske vlasti, što je dovelo do osnivanja Haitija kao prve države koja je ukinula ropstvo.

Preporučeno

U znak sjećanja na ovu prekretnicu u historiji, UNESCO je 1998. godine proglasio 23. august za Međunarodni dan sjećanja na trgovinu robljem i njeno ukidanje.

Prvo obilježavanje održano je na Haitiju, a godinu kasnije i na ostrvu Goree.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us