Nizozemski premijer Dick Schoof izjavio je da poštuje odluku stranke Novi društveni ugovor (NSC) da povuče ministre iz kabineta, ali i da je razočaran tim potezom.

Ministri NSC-a odlučili su se povući iz kabineta nakon jučerašnje ostavke ministra vanjskih poslova Caspara Veldkampa. Odluka je donesena nakon što se koalicija nije uspjela dogovoriti o uvođenju dodatnih sankcija protiv Izraela zbog napada na grad Gazu i širenja ilegalnih naselja u blizini istočnog Jerusalema.

"Moramo poštovati ove odluke, ali duboko žalimo zbog njih", rekao je Schoof u kratkoj izjavi Predstavničkom domu.

"Intenzivno smo razmatrali trenutni razvoj događaja u Gazi. Sve gora situacija u Gazi je dramatična. Svi su toga svjesni", dodao je.

Schoof je napomenuo da kabinet priznaje ogromnu patnju u Gazi, ali je dodao da nije bilo zajedničkog zaključka među tri koaliciona partnera.

Veldkamp je tokom debata u parlamentu 21. i 22. augusta, na kojima se raspravljalo o strožim mjerama i sankcijama protiv Izraela, izjavio da su dodatni koraci i sankcije neophodni.