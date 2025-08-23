Nizozemski premijer Dick Schoof izjavio je da poštuje odluku stranke Novi društveni ugovor (NSC) da povuče ministre iz kabineta, ali i da je razočaran tim potezom.
Ministri NSC-a odlučili su se povući iz kabineta nakon jučerašnje ostavke ministra vanjskih poslova Caspara Veldkampa. Odluka je donesena nakon što se koalicija nije uspjela dogovoriti o uvođenju dodatnih sankcija protiv Izraela zbog napada na grad Gazu i širenja ilegalnih naselja u blizini istočnog Jerusalema.
"Moramo poštovati ove odluke, ali duboko žalimo zbog njih", rekao je Schoof u kratkoj izjavi Predstavničkom domu.
"Intenzivno smo razmatrali trenutni razvoj događaja u Gazi. Sve gora situacija u Gazi je dramatična. Svi su toga svjesni", dodao je.
Schoof je napomenuo da kabinet priznaje ogromnu patnju u Gazi, ali je dodao da nije bilo zajedničkog zaključka među tri koaliciona partnera.
Veldkamp je tokom debata u parlamentu 21. i 22. augusta, na kojima se raspravljalo o strožim mjerama i sankcijama protiv Izraela, izjavio da su dodatni koraci i sankcije neophodni.
Vođa NSC-a i zamjenik premijera Eddy van Hijum rekao je da stranka više ne može kredibilno ostati u vladi.
"Postupci izraelske vlade krše međunarodne ugovore. Mora se povući crta", rekao je.
Nakon sastanka kabineta, Veldkamp je novinarima rekao da više ne može nastaviti na svojoj funkciji, objavivši ostavku nakon što su se druge stranke i ministri u kabinetu usprotivili nametanju dodatnih sankcija Izraelu.
Agencija UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA) saopštila je u petak da je glad u Gazi namjerno izazvana od strane Izraela.
Od oktobra 2023. godine, izraelska ofanziva u Gazi ubila je skoro 62.300 Palestinaca i ostavila teritoriju na rubu gladi.
Izrael se također sudi pred Međunarodnim sudom pravde po optužbama za genocid u vezi s njegovim ratom u enklavi.