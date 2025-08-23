Kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika New Yorka Zohran Mamdani preuzeo je vodstvo u prikupljanju sredstava za kampanju, sakupivši više od milion dolara u posljednjim sedmicama, prema novim podacima Gradskog odbora za finansiranje kampanja.

Mamdani je brzo postao nova zvijezda među progresivnim demokratama nakon što je u junu pobijedio na demokratskim predizborima u New Yorku, čime je na putu da postane prvi musliman i prva osoba porijeklom iz Južne Azije na čelu najvećeg američkog grada.