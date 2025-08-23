SVIJET
Zohran Mamdani prikupio najviše sredstava u trci za gradonačelnika New Yorka
Demokratki kandidat je prikupio gotovo milion eura za mjesec dana.
Mamdani je brzo postao nova zvijezda među progresivnim demokratama nakon što je u junu pobijedio na demokratskim predizborima u New Yorku, / AP
23 August 2025

Kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika New Yorka Zohran Mamdani preuzeo je vodstvo u prikupljanju sredstava za kampanju, sakupivši više od milion dolara u posljednjim sedmicama, prema novim podacima Gradskog odbora za finansiranje kampanja.

Mamdani je brzo postao nova zvijezda među progresivnim demokratama nakon što je u junu pobijedio na demokratskim predizborima u New Yorku, čime je na putu da postane prvi musliman i prva osoba porijeklom iz Južne Azije na čelu najvećeg američkog grada.

Njegovih 967.104 eura prikupljenih od sredine jula do sredine augusta 2025. značajno nadmašuje 387.215 eura koje je sakupio aktuelni gradonačelnik Eric Adams, koji traži drugi mandat kao nezavisni kandidat, kao i 467.047 eura koje je prijavio bivši guverner Andrew Cuomo, otkako je u julu obnovio svoju kampanju nakon poraza od Mamdanija u predizborima.

Prema medijskim izvještajima, Cuomo je također prebacio više od 62.560 eura sa svog državnog izbornog računa kako bi ojačao sredstva za gradsku kampanju.

