SVIJET
1 minuta čitanja
"Praznik zbog vrućine" proglašen u 28 iranskih provincija
Vladine institucije i banke su privremeno zatvorene, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana.
"Praznik zbog vrućine" proglašen u 28 iranskih provincija
U glavnom gradu Teheranu, gdje temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa, mnogi stanovnici traže osvježenje na javnim mjestima, poput parkova i fontana / AA
23 August 2025

Zbog ekstremno visokih temperatura zraka i toplotnog vala, iranske vlasti su proglasile tzv. "praznik zbog vrućine" u 28 provincija širom zemlje, s ciljem smanjenja potrošnje električne energije.

Vladine institucije i banke su privremeno zatvorene, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana.

U glavnom gradu Teheranu, gdje temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa, mnogi stanovnici traže osvježenje na javnim mjestima, poput parkova i fontana.

Preporučeno

Vlasti su također pojačale napore za pružanje pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva, uključujući starije osobe i one bez stalnog smještaja.

Zvaničnici upozoravaju da bi toplotni val mogao potrajati još nekoliko dana, te apeliraju na građane da slijede savjete o zaštiti zdravlja tokom ekstremnih vremenskih uslova.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us