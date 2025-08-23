Zbog ekstremno visokih temperatura zraka i toplotnog vala, iranske vlasti su proglasile tzv. "praznik zbog vrućine" u 28 provincija širom zemlje, s ciljem smanjenja potrošnje električne energije.

Vladine institucije i banke su privremeno zatvorene, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana.

U glavnom gradu Teheranu, gdje temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa, mnogi stanovnici traže osvježenje na javnim mjestima, poput parkova i fontana.