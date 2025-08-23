U centru glavnog grada Švedske Stockholmu oržan je propalestinski protest osude izraelskih napada i kampanju gladi u blokiranom Pojasu Gaze.
Demonstranti su mahali palestinskim zastavama, uzvikujući propalestinske i antiizraelske slogane.
Traže hitnu uspostavu prekida vatre i dostavu humanitarne pomoći u Gazu.
Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao je na 281 od oktobra 2023. godine, uključujući 114 djece.
Od 2. marta, Izrael je zatvorio sve prijelaze u Gazi, zabranjujući humanitarnu pomoć uprkos velikim konvojima pomoći koji su ostali zaglavljeni na granici.
Izrael je od oktobra 2023. godine ubio više od 62.600 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje za Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s postupkom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata na toj enklavi.