SVIJET
1 minuta čitanja
Azerbejdžan šalje dodatnih dva miliona dolara pomoći Ukrajini
Posljednjih godina Vlada Azerbejdžana je u više navrata slala humanitarnu pomoć narodu Ukrajine zbog situacije u toj zemlji, navodi se u dekretu.
Azerbejdžan šalje dodatnih dva miliona dolara pomoći Ukrajini
"Posljednjih godina Vlada Azerbejdžana je u više navrata slala humanitarnu pomoć narodu Ukrajine zbog situacije u toj zemlji", stoji u dekretu. / AP
11 August 2025

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev u ponedjeljak je potpisao dekret o pružanju dodatne humanitarne pomoći Kijevu u iznosu od dva miliona američkih dolara, dok se rat Rusije i Ukrajine približava trećoj i po godini trajanja.

Dokument, objavljen na web-stranici Predsjedništva Azerbejdžana, propisuje da će sredstva biti dodijeljena Ministarstvu energetike radi kupovine električne opreme proizvedene u zemlji i njene isporuke, uz napomenu da će sredstva biti izdvojena iz predsjedničkog rezervnog fonda u okviru državnog budžeta za 2025. godinu.

Dekret nalaže Ministarstvu finansija Azerbejdžana da osigura finansiranje u iznosu navedenom u dokumentu.

"Posljednjih godina Vlada Azerbejdžana je u više navrata slala humanitarnu pomoć narodu Ukrajine zbog situacije u toj zemlji", stoji u dekretu.

Preporučeno

Kako se dodaje, Baku je pružio humanitarnu pomoć mnogim zemljama svijeta, na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi, "na temelju principa humanizma".

Alijev je u nedjelju obavio telefonski razgovor s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, tokom kojeg su dvojica lidera, između ostalog, razgovarala i o bilateralnim odnosima, navodi se u saopćenju Predsjedništva.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Azerbejdžana Jalčin Rafijev izjavio je prošlog mjeseca na 4. Konferenciji o obnovi Ukrajine u Rimu da je Baku do sada pružio ukupno 42 miliona dolara finansijske pomoći za obnovu Ukrajine.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us