Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev u ponedjeljak je potpisao dekret o pružanju dodatne humanitarne pomoći Kijevu u iznosu od dva miliona američkih dolara, dok se rat Rusije i Ukrajine približava trećoj i po godini trajanja.
Dokument, objavljen na web-stranici Predsjedništva Azerbejdžana, propisuje da će sredstva biti dodijeljena Ministarstvu energetike radi kupovine električne opreme proizvedene u zemlji i njene isporuke, uz napomenu da će sredstva biti izdvojena iz predsjedničkog rezervnog fonda u okviru državnog budžeta za 2025. godinu.
Dekret nalaže Ministarstvu finansija Azerbejdžana da osigura finansiranje u iznosu navedenom u dokumentu.
"Posljednjih godina Vlada Azerbejdžana je u više navrata slala humanitarnu pomoć narodu Ukrajine zbog situacije u toj zemlji", stoji u dekretu.
Kako se dodaje, Baku je pružio humanitarnu pomoć mnogim zemljama svijeta, na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi, "na temelju principa humanizma".
Alijev je u nedjelju obavio telefonski razgovor s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, tokom kojeg su dvojica lidera, između ostalog, razgovarala i o bilateralnim odnosima, navodi se u saopćenju Predsjedništva.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Azerbejdžana Jalčin Rafijev izjavio je prošlog mjeseca na 4. Konferenciji o obnovi Ukrajine u Rimu da je Baku do sada pružio ukupno 42 miliona dolara finansijske pomoći za obnovu Ukrajine.