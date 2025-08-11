Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev u ponedjeljak je potpisao dekret o pružanju dodatne humanitarne pomoći Kijevu u iznosu od dva miliona američkih dolara, dok se rat Rusije i Ukrajine približava trećoj i po godini trajanja.

Dokument, objavljen na web-stranici Predsjedništva Azerbejdžana, propisuje da će sredstva biti dodijeljena Ministarstvu energetike radi kupovine električne opreme proizvedene u zemlji i njene isporuke, uz napomenu da će sredstva biti izdvojena iz predsjedničkog rezervnog fonda u okviru državnog budžeta za 2025. godinu.

Dekret nalaže Ministarstvu finansija Azerbejdžana da osigura finansiranje u iznosu navedenom u dokumentu.

"Posljednjih godina Vlada Azerbejdžana je u više navrata slala humanitarnu pomoć narodu Ukrajine zbog situacije u toj zemlji", stoji u dekretu.