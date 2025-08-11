Sjeverne španske regije Kastilja, Leon, Galicija i Navara, bore se s najtežim ovogodišnjim šumskim požarima, koji su aktivni u deset različitih područja od proteklog vikenda.
Požari su posebno pogodili pokrajine Leon, Zamora i Ourense. Vlasti su saopćile da je više od 850 stanovnika evakuirano iz naselja u blizini Prirodnog parka Las Medulas, koji je pod zaštitom UNESCO-a od 1997. godine, a koje je pogođeno plamenom, prenosi "El Impercial".
Lokalni zvaničnici i Agencija za civilnu zaštitu naveli su da se intenzivno radi na smanjenju štete na parku, uz podršku vojnih jedinica. Nekoliko cesta u provincijama Leon i Zamora i dalje je zatvoreno.
Stanovnici su izrazili nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, nedovoljne spremnosti i neadekvatnih resursa za gašenje požara.
U pokrajini Ourense u Galiciji do sada je izgorjelo oko 1.000 hektara šume, što je opisano kao najveći požar koji je ovog ljeta pogodio tu regiju.
Na gašenju požara radi 12 helikoptera i 11 aviona iz zraka, kao i više od 200 vatrogasaca na terenu.
U šumskom području Karkastilo u Navari, drugi požar koji još nije pod kontrolom gasi se uz pomoć devet helikoptera i četiri aviona.
Visoke temperature, niska vlažnost zraka i jaki vjetrovi otežavaju gašenje požara, navode zvaničnici.
Premijer Španije Pedro Sanchez na X-u je napisao da vlada prati razvoj požara u Navarri, Kastilji i Leonu.
"Vojna jedinica za vanredne situacije raspoređena je u Zamoru i Leonu. Izražavam solidarnost sa stanovnicima svih pogođenih područja i još jednom zahvaljujem osoblju na dužnosti. Molim vas, budite izuzetno oprezni", poručio je Sanchez.