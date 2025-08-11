Sjeverne španske regije Kastilja, Leon, Galicija i Navara, bore se s najtežim ovogodišnjim šumskim požarima, koji su aktivni u deset različitih područja od proteklog vikenda.

Požari su posebno pogodili pokrajine Leon, Zamora i Ourense. Vlasti su saopćile da je više od 850 stanovnika evakuirano iz naselja u blizini Prirodnog parka Las Medulas, koji je pod zaštitom UNESCO-a od 1997. godine, a koje je pogođeno plamenom, prenosi "El Impercial".

Lokalni zvaničnici i Agencija za civilnu zaštitu naveli su da se intenzivno radi na smanjenju štete na parku, uz podršku vojnih jedinica. Nekoliko cesta u provincijama Leon i Zamora i dalje je zatvoreno.

Stanovnici su izrazili nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, nedovoljne spremnosti i neadekvatnih resursa za gašenje požara.

U pokrajini Ourense u Galiciji do sada je izgorjelo oko 1.000 hektara šume, što je opisano kao najveći požar koji je ovog ljeta pogodio tu regiju.