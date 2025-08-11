SVIJET
2 minuta čitanja
Sjeverna Španija se bori s najgorim požarima u ovoj godini
Požari su na evakuaciju prisilili 850 stanovnika u blizini Prirodnog parka Las Medulas, koji je pod zaštitom UNESCO-a od 1997. godine.
Sjeverna Španija se bori s najgorim požarima u ovoj godini
Na gašenju požara radi 12 helikoptera i 11 aviona iz zraka, kao i više od 200 vatrogasaca na terenu. / AA
11 August 2025

Sjeverne španske regije Kastilja, Leon, Galicija i Navara, bore se s najtežim ovogodišnjim šumskim požarima, koji su aktivni u deset različitih područja od proteklog vikenda.

Požari su posebno pogodili pokrajine Leon, Zamora i Ourense. Vlasti su saopćile da je više od 850 stanovnika evakuirano iz naselja u blizini Prirodnog parka Las Medulas, koji je pod zaštitom UNESCO-a od 1997. godine, a koje je pogođeno plamenom, prenosi "El Impercial".

Lokalni zvaničnici i Agencija za civilnu zaštitu naveli su da se intenzivno radi na smanjenju štete na parku, uz podršku vojnih jedinica. Nekoliko cesta u provincijama Leon i Zamora i dalje je zatvoreno.

Stanovnici su izrazili nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, nedovoljne spremnosti i neadekvatnih resursa za gašenje požara.

U pokrajini Ourense u Galiciji do sada je izgorjelo oko 1.000 hektara šume, što je opisano kao najveći požar koji je ovog ljeta pogodio tu regiju.

Preporučeno

Na gašenju požara radi 12 helikoptera i 11 aviona iz zraka, kao i više od 200 vatrogasaca na terenu.

U šumskom području Karkastilo u Navari, drugi požar koji još nije pod kontrolom gasi se uz pomoć devet helikoptera i četiri aviona.

Visoke temperature, niska vlažnost zraka i jaki vjetrovi otežavaju gašenje požara, navode zvaničnici.

Premijer Španije Pedro Sanchez na X-u je napisao da vlada prati razvoj požara u Navarri, Kastilji i Leonu.

"Vojna jedinica za vanredne situacije raspoređena je u Zamoru i Leonu. Izražavam solidarnost sa stanovnicima svih pogođenih područja i još jednom zahvaljujem osoblju na dužnosti. Molim vas, budite izuzetno oprezni", poručio je Sanchez.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us