Bitcoin porastao za 2,6 posto, na ivici nove rekordne vrijednosti
Tržišna kapitalizacija Bitcoina porasla je za 2,55 posto u protekla 24 sata, dosegavši 2,41 bilion dolara.
Cijena Bitcoina, najveće kriptovalute prema tržišnoj kapitalizaciji, porasla je gotovo 30 posto od početka ove godine. / DPA
11 August 2025

Bitcoin je nastavio svoj rast u ponedjeljak ujutro, probivši nivo od 122.000 dolara i približavajući se najvišoj vrijednosti ikada zabilježenoj.

Cijena najveće kriptovalute iznosila je 122.321 dolar u rano jutro, dok je u 09:25 dostigla oko 121.390 dolara, što je porast od 2,6 posto u odnosu na prethodni dan.

Prema podacima analitičke firme Coinmarketcap, vrijednost globalnog tržišta kriptovaluta, uključujući Bitcoin, porasla je za oko 2,2 posto u posljednja 24 sata, dostigavši 4,04 biliona dolara.

Tržišna kapitalizacija Bitcoina porasla je za 2,55 posto u protekla 24 sata, dosegavši 2,41 bilion dolara, uz dnevni obim trgovine od 77,6 milijardi dolara, što je porast od više od 26,5 posto.

Cijena Bitcoina, najveće kriptovalute prema tržišnoj kapitalizaciji, porasla je gotovo 30 posto od početka ove godine.

Cijena Ethereuma, druge najveće kriptovalute po tržišnoj kapitalizaciji, porasla je za oko 1,3 posto, dostigavši vrijednost od 4.273 dolara.

