Bitcoin je nastavio svoj rast u ponedjeljak ujutro, probivši nivo od 122.000 dolara i približavajući se najvišoj vrijednosti ikada zabilježenoj.

Cijena najveće kriptovalute iznosila je 122.321 dolar u rano jutro, dok je u 09:25 dostigla oko 121.390 dolara, što je porast od 2,6 posto u odnosu na prethodni dan.

Prema podacima analitičke firme Coinmarketcap, vrijednost globalnog tržišta kriptovaluta, uključujući Bitcoin, porasla je za oko 2,2 posto u posljednja 24 sata, dostigavši 4,04 biliona dolara.