Američki predsjednik Donald Trump objavio je sinoć da njegova administracija više neće odobravati nove projekte energije vjetra i sunca, pojačavajući svoje kritike obnovljivih izvora energije.

“Svaka država koja je izgradila i oslanjala se na vjetrenjače i solarne elektrane bilježi rekordni porast troškova električne energije“, napisao je Trump na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.