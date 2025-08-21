SVIJET
1 minuta čitanja
Trump najavio da će blokirati buduća odobrenja za energiju vjetra i sunca u SAD-u
Američki predsjednik smatra obnovljivu energiju prevarom stoljeća.
“Dani gluposti su prošli u SAD-u!!!“, dodao je. / AP
21 August 2025

Američki predsjednik Donald Trump objavio je sinoć da njegova administracija više neće odobravati nove projekte energije vjetra i sunca, pojačavajući svoje kritike obnovljivih izvora energije.

“Svaka država koja je izgradila i oslanjala se na vjetrenjače i solarne elektrane bilježi rekordni porast troškova električne energije“, napisao je Trump na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.

“Dani gluposti su prošli u SAD-u!!!“, dodao je.

Trumpove primjedbe uslijedile su nakon poteza njegove administracije prošlog mjeseca da nametne stroga savezna pravila za izdavanje dozvola za sve projekte solarne i energije vjetra, čime je već otežao odobrenja.

