21 August 2025
Američki predsjednik Donald Trump objavio je sinoć da njegova administracija više neće odobravati nove projekte energije vjetra i sunca, pojačavajući svoje kritike obnovljivih izvora energije.
“Svaka država koja je izgradila i oslanjala se na vjetrenjače i solarne elektrane bilježi rekordni porast troškova električne energije“, napisao je Trump na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.
“Dani gluposti su prošli u SAD-u!!!“, dodao je.
Trumpove primjedbe uslijedile su nakon poteza njegove administracije prošlog mjeseca da nametne stroga savezna pravila za izdavanje dozvola za sve projekte solarne i energije vjetra, čime je već otežao odobrenja.