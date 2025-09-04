Tursko ministarstvo nacionalne odbrane izjavilo je u četvrtak da neuspjeh terorističke organizacije Sirijske demokratske snage (SDF) da se integriše u sirijsku vojsku šteti političkom i teritorijalnom integritetu zemlje.
"Neispunjavanje obećanja o razoružanju i integraciji od strane terorističkog SDF-a ugrožava sirijsko jedinstvo, teritorijalni integritet i tursku nacionalnu sigurnost", objavilo je ministarstvo na sedmičnom brifingu za novinare.
Dodali su da će Turkiye nastaviti pratiti proces i, kada je to potrebno, pružati podršku Siriji kako bi doprinijela i vlastitoj sigurnosti Turkiye i stabilnosti Sirije.
Sirijsko predsjedništvo je 10. marta objavilo sporazum o integraciji SDF-a u državne institucije, naglašavajući teritorijalni integritet zemlje i odbacujući svaku separatističku agendu.