SVIJET
1 minuta čitanja
Ministarstvo odbrane Turkiye: Neuspjeh SDF-a da se integriše u vojsku šteti integritetu Sirije
Neuspjeh SDF-a u ispunjavanju obećanja o razoružanju i integraciji prijeti sirijskom jedinstvu, teritorijalnom integritetu i turskoj nacionalnoj sigurnosti, objavilo je ministarstvo.
Ministarstvo odbrane Turkiye: Neuspjeh SDF-a da se integriše u vojsku šteti integritetu Sirije
Turkiye će nastaviti pratiti proces i pružati podršku Siriji kako bi doprinijela i vlastitoj sigurnosti Turkiye i stabilnosti Sirije. / AA
4 Septembar 2025

Tursko ministarstvo nacionalne odbrane izjavilo je u četvrtak da neuspjeh terorističke organizacije Sirijske demokratske snage (SDF) da se integriše u sirijsku vojsku šteti političkom i teritorijalnom integritetu zemlje.

"Neispunjavanje obećanja o razoružanju i integraciji od strane terorističkog SDF-a ugrožava sirijsko jedinstvo, teritorijalni integritet i tursku nacionalnu sigurnost", objavilo je ministarstvo na sedmičnom brifingu za novinare.

Preporučeno

Dodali su da će Turkiye nastaviti pratiti proces i, kada je to potrebno, pružati podršku Siriji kako bi doprinijela i vlastitoj sigurnosti Turkiye i stabilnosti Sirije.

Sirijsko predsjedništvo je 10. marta objavilo sporazum o integraciji SDF-a u državne institucije, naglašavajući teritorijalni integritet zemlje i odbacujući svaku separatističku agendu.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us