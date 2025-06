Njemačka policija uhapsila je ženu zbog njenih propalestinskih objava na društvenim mrežama i zaplijenila joj telefone i kompjutere, što je, kako kažu kritičari, ograničavanje slobode govora.

Ova 41-godišnjakinja uhapšena je u srijedu ujutro nakon što je policija pretresla njen stan zbog navodnog "korištenja simbola neustavnih organizacija", navodi se u saopštenju berlinske policije.

“Ona je optužena da je objavila kriminalne sadržaje koji se odnose na Hamas i sadašnji bliskoistočni sukob, kao što je slogan 'od rijeke do mora' na društvenim mrežama u četiri slučaja od oktobra 2023. godine”, navodi se u saopštenju.

“Tokom pretresa pronađena su i oduzeta tri mobilna telefona, dva računara i hard disk. Žena je uhapšena radi identifikacije i nakon toga puštena na slobodu”, rekli su iz policije.

Nekoliko njemačkih pokrajina, uključujući Bavarsku i Berlin, zabranilo je skandiranje "Od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna" krajem prošle godine, tvrdeći da je to antisemitski izraz, iako su mnogi aktivisti tvrdili da je to poziv na jednaka prava i pravde za Palestince.

Njemačka, nepokolebljivi saveznik Izraela, snažno se usprotivila propalestinskim javnim događajima i zabranila desetine propalestinskih skupova u većim gradovima tokom proteklih mjeseci.

Izrael je započeo napade na Pojas Gaze nakon 7. oktobra prošle godine i prekograničnog napada Hamasa. Do sada je u Pojasu Gaze ubijeno više od 31.490 Palestinaca dok je 73.439 ranjeno.

Po tužbi za genocid koju je pokrenula Južnoafrička Republika, Međunarodni sud pravde je 26. januara presudio da se Izrael mora suzdržati od bilo kakvih radnji povezanih s ubijanjem, napadima i uništavanjem stanovnika Pojasa Gaze i poduzeti sve mjere da spriječi genocid.

Napadi se, međutim, nastavljaju nesmanjenim intenzitetom, a isporuka pomoći i dalje je nedovoljna za rješavanje humanitarne katastrofe.