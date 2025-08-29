Brzo širenje kolere pogoršava se u ratom razorenoj sudanskoj regiji Darfur, gdje kolaps zdravstvenog sektora i pogoršanje humanitarnih uslova ostavljaju civile bez liječenja ili prevencije, upozorili su u petak lokalni posmatrači i humanitarne grupe.

Prema podacima Opće koordinacije za izbjeglice i raseljena lica, u Darfuru je do srijede zabilježeno najmanje 8.569 zaraženih i 361 smrtni slučaj. Većina žrtava su žene i djeca.

Epidemija je najteže pogodila prenatrpane kampove za raseljena lica i opkoljene gradove.

Tawila u Sjevernom Darfuru prijavila je najveći broj slučajeva, sa 4.850 slučajeva, dok je područje Golo u Jebel Marri zabilježilo 1.290 zaraženih. U kampu Kalma potvrđeno je 435 slučajeva i 64 smrtna slučaja, uz desetine drugih u Otashu i drugim kampovima.

“Darfur proživljava svoju najgoru krizu. Život je postao nepodnošljiv zbog epidemija, gladi i rata koji ubija u tišini“, rekao je za Anadolu Adam Rajal, glasnogovornik koordinacijskog tijela.

Rekao je da se regija suočava s ozbiljnom nestašicom lijekova i da mnogi pacijenti moraju pješačiti dva do osam sati da bi stigli do nekoliko izolacijskih centara koji još uvijek funkcionišu.

Sukob između sudanske vojske i paravojnih Snaga brze podrške, koji sada traje već treću godinu, uništio je zdravstvene usluge u Darfuru. Bolnicama nedostaju oralna i intravenska rješenja za rehidraciju, prva linija liječenja kolere, uprkos ponovljenim međunarodnim apelima da se dozvoli medicinska pomoć u regiji.

Ministarstvo zdravstva širom zemlje prijavilo je 102.831 zaraženih i 2.561 smrtnih slučajeva od početka epidemije u augustu 2024. godine.