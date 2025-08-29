Brzo širenje kolere pogoršava se u ratom razorenoj sudanskoj regiji Darfur, gdje kolaps zdravstvenog sektora i pogoršanje humanitarnih uslova ostavljaju civile bez liječenja ili prevencije, upozorili su u petak lokalni posmatrači i humanitarne grupe.
Prema podacima Opće koordinacije za izbjeglice i raseljena lica, u Darfuru je do srijede zabilježeno najmanje 8.569 zaraženih i 361 smrtni slučaj. Većina žrtava su žene i djeca.
Epidemija je najteže pogodila prenatrpane kampove za raseljena lica i opkoljene gradove.
Tawila u Sjevernom Darfuru prijavila je najveći broj slučajeva, sa 4.850 slučajeva, dok je područje Golo u Jebel Marri zabilježilo 1.290 zaraženih. U kampu Kalma potvrđeno je 435 slučajeva i 64 smrtna slučaja, uz desetine drugih u Otashu i drugim kampovima.
“Darfur proživljava svoju najgoru krizu. Život je postao nepodnošljiv zbog epidemija, gladi i rata koji ubija u tišini“, rekao je za Anadolu Adam Rajal, glasnogovornik koordinacijskog tijela.
Rekao je da se regija suočava s ozbiljnom nestašicom lijekova i da mnogi pacijenti moraju pješačiti dva do osam sati da bi stigli do nekoliko izolacijskih centara koji još uvijek funkcionišu.
Sukob između sudanske vojske i paravojnih Snaga brze podrške, koji sada traje već treću godinu, uništio je zdravstvene usluge u Darfuru. Bolnicama nedostaju oralna i intravenska rješenja za rehidraciju, prva linija liječenja kolere, uprkos ponovljenim međunarodnim apelima da se dozvoli medicinska pomoć u regiji.
Ministarstvo zdravstva širom zemlje prijavilo je 102.831 zaraženih i 2.561 smrtnih slučajeva od početka epidemije u augustu 2024. godine.
Medicinski humanitarni tim Ljekari bez granica saopštio je da je kolera ubila 40 ljudi u Darfuru za samo sedmicu dana ranije ovog mjeseca.
“Epidemija se sada proširila izvan kampova za raseljene osobe na više područja širom Darfura i šire“, rekao je šef misije Tuna Turkmen.
“Međunarodni odgovor mora osigurati čistu vodu, sanitaciju i vakcinaciju kako bi se spriječili daljnji smrtni slučajevi“, dodao je.
Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je slučajeve kolere u svih 18 sudanskih pokrajina, dok su Ujedinjene nacije upozorile na istovremeni porast broja ospica i malarije, posebno u Tawili u Sjevernom Darfuru i opkoljenom gradu El-Fasher.
Lokalna novinarka Nemat al-Haj opisala je El-Fasher kao najteže pogođeni grad, sa samo jednom bolnicom koja radi sa 20 posto kapaciteta i lijekovima za hronične bolesti koji nestaju.
“Epidemija se širi unutar El-Fashera i okolnih područja poput Tawile, Jebel Marre i Shangil Tobaye“, rekla je.
Kriza kolere dolazi u jeku rata u kojem je poginulo više od 20.000 ljudi, a raseljeno 14 miliona, prema podacima UN-a i lokalnih vlasti. Međutim, istraživanja američkih univerziteta procjenjuju da je broj smrtnih slučajeva oko 130.000.