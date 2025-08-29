Microsoft je otpustio četiri zaposlenika nakon protesta zbog veza kompanije s Izraelom, a dodatna dvojica otpuštena su nakon upada u kancelariju predsjednika Brada Smitha u sjedištu kompanije u Redmondu, savezna država Washington.
"Dva dodatna zaposlenika otpuštena su zbog ozbiljnih kršenja utvrđenih pravila kompanije i našeg kodeksa ponašanja", izjavio je u četvrtak portparol Microsofta za CBS News.
Kompanija je prethodno u srijedu najavila prva dva otkaza u vezi s događajem.
Ukupno četiri otkaza uslijedila su nakon demonstracije u utorak, kada je sedam sadašnjih i bivših zaposlenika protestovalo u sjedištu kompanije u Redmondu. Aktivisti, povezani s grupom "No Azure for Apartheid", ušli su u Smithovu kancelariju zahtijevajući da Microsoft prekine, kako su naveli, direktnu i indirektnu podršku Izraelu u njegovom ratu protiv Gaze.
Grupa "No Azure for Apartheid" na Instagramu je identifikovala otpuštene zaposlenike kao Riki Fameli i Annu Hattle, nakon što ih je policija uhapsila u utorak.
Portparol Microsofta rekao je u četvrtak da kompanija nastavlja istragu incidenta i sarađuje s organima gonjenja, naglasivši da je ponašanje zaposlenika bilo "potpuno neprihvatljivo" i u suprotnosti s vrijednostima i pravilima kompanije.
Demonstranti su se u utorak okupili u kancelariji predsjednika Microsofta Brada Smitha u zgradi 34, gdje su uzvikivali slogane i držali transparente.
Jedan od transparenata preimenovao je kancelariju u "Mai Ubeid Building", u čast palestinske softverske inženjerke iz Gaze ubijene u izraelskom zračnom napadu 2023. godine. Drugi transparent pozivao je Microsoft da "prekine veze s Izraelom", uz ostale zahtjeve.
Prema navodima medija, policija je uhapsila sedam osoba koje su ušle u Smithovu kancelariju.
Bloomberg je ranije izvijestio da se Microsoft suočava s "malim, ali upornim otporom" zaposlenika tokom protekle godine, koji pozivaju kompaniju da prekine poslovne veze s Izraelom usred rata u Gazi.
Posljednji protesti uslijedili su nakon izvještaja da je izraelska jedinica 8200 koristila Microsoft Azure za pohranu snimaka palestinskih telefonskih razgovora.
Ranije ove godine, Associated Press otkrio je partnerstvo Microsofta s izraelskim Ministarstvom odbrane na obradi obavještajnih podataka za odabir meta.
Nakon izvještaja AP-a, Microsoft je saopštio da interna istraga nije pronašla dokaze da su Azure ili njegove AI tehnologije korištene za ciljanje ili nanošenje štete ljudima u Gazi. Iako izvještaj nije objavljen, kompanija je najavila da će podijeliti činjenične nalaze naknadne revizije, koju je zatražio "The Guardian", kada bude završena.
Izrael je od oktobra 2023. godine ubio više od 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja devastirala je enklavu, koja se trenutno suočava s glađu, čineći velik dio teritorije nenastanjivim.