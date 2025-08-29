Microsoft je otpustio četiri zaposlenika nakon protesta zbog veza kompanije s Izraelom, a dodatna dvojica otpuštena su nakon upada u kancelariju predsjednika Brada Smitha u sjedištu kompanije u Redmondu, savezna država Washington.

"Dva dodatna zaposlenika otpuštena su zbog ozbiljnih kršenja utvrđenih pravila kompanije i našeg kodeksa ponašanja", izjavio je u četvrtak portparol Microsofta za CBS News.

Kompanija je prethodno u srijedu najavila prva dva otkaza u vezi s događajem.

Ukupno četiri otkaza uslijedila su nakon demonstracije u utorak, kada je sedam sadašnjih i bivših zaposlenika protestovalo u sjedištu kompanije u Redmondu. Aktivisti, povezani s grupom "No Azure for Apartheid", ušli su u Smithovu kancelariju zahtijevajući da Microsoft prekine, kako su naveli, direktnu i indirektnu podršku Izraelu u njegovom ratu protiv Gaze.

Grupa "No Azure for Apartheid" na Instagramu je identifikovala otpuštene zaposlenike kao Riki Fameli i Annu Hattle, nakon što ih je policija uhapsila u utorak.

Portparol Microsofta rekao je u četvrtak da kompanija nastavlja istragu incidenta i sarađuje s organima gonjenja, naglasivši da je ponašanje zaposlenika bilo "potpuno neprihvatljivo" i u suprotnosti s vrijednostima i pravilima kompanije.

Demonstranti su se u utorak okupili u kancelariji predsjednika Microsofta Brada Smitha u zgradi 34, gdje su uzvikivali slogane i držali transparente.