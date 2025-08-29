Dvadeset šest država članica EU, osim Mađarske, osudilo je u petak nedavne ruske napade na Kijev i obećalo ubrzanje rada na 19. paketu sankcija protiv Moskve.

"Izražavamo saučešće, solidarišemo se sa svim Ukrajincima i snažno osuđujemo kontinuirane napade Rusije na civile i civilnu infrastrukturu, koji predstavljaju namjernu eskalaciju i potkopavaju napore ka miru", navodi se u saopštenju koje je izdala visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas, a koje je podržalo 26 država članica, osim Mađarske.

Ukazujući na oštećenu zgradu Delegacije EU, u saopštenju se navodi da je ugrožavanje života diplomata i diplomatskog osoblja "jasno kršenje" Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

"Namjerni napadi na civile i nevojne ciljeve su ratni zločini. Svi komandanti, počinioci i saučesnici ovih teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava bit će pozvani na odgovornost", dodaje se.

U saopštenju se također navodi da takvi napadi "samo jačaju" odlučnost i riješenost bloka da podrži Ukrajinu.