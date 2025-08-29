SVIJET
26 država EU osudilo ruske napade na Kijev uz najavu ubrzanja 19. paketa sankcija
EU će nastaviti i povećati svoju sveobuhvatnu podršku Ukrajini, napominju države članice, osim Mađarske, u zajedničkoj izjavi.
Ukrajina je u četvrtak saopštila da je najmanje 21 osoba ubijena u velikom noćnom ruskom napadu na Kijev. / Reuters
29 August 2025

Dvadeset šest država članica EU, osim Mađarske, osudilo je u petak nedavne ruske napade na Kijev i obećalo ubrzanje rada na 19. paketu sankcija protiv Moskve.

"Izražavamo saučešće, solidarišemo se sa svim Ukrajincima i snažno osuđujemo kontinuirane napade Rusije na civile i civilnu infrastrukturu, koji predstavljaju namjernu eskalaciju i potkopavaju napore ka miru", navodi se u saopštenju koje je izdala visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas, a koje je podržalo 26 država članica, osim Mađarske.

Ukazujući na oštećenu zgradu Delegacije EU, u saopštenju se navodi da je ugrožavanje života diplomata i diplomatskog osoblja "jasno kršenje" Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

"Namjerni napadi na civile i nevojne ciljeve su ratni zločini. Svi komandanti, počinioci i saučesnici ovih teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava bit će pozvani na odgovornost", dodaje se.

U saopštenju se također navodi da takvi napadi "samo jačaju" odlučnost i riješenost bloka da podrži Ukrajinu.

„EU će nastaviti i povećati svoju sveobuhvatnu podršku Ukrajini u svim oblastima, uključujući i ubrzanje rada na 19. paketu sankcija“, naglašeno je.

U saopštenju se također poziva Rusija da „zaustavi ubijanje“ i pokaže „istinsku spremnost“ za mir.

Ukrajina je u četvrtak saopštila da je najmanje 21 osoba ubijena u velikom noćnom ruskom napadu na Kijev.

„Od 20:45 (17:45 GMT), potvrđeno je da je 21 osoba poginula u ruskom napadu na Kijev. Operacije potrage i spašavanja su u toku“, napisao je na Telegramu Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva (KMVA).

Britansko vijeće i misija EU u Kijevu također su saopštili da su njihove zgrade pogođene i oštećene u napadu.

