Macron: Trajni mir u Ukrajini mora uključivati ‘nepokolebljive sigurnosne garancije’
Francuska će nastaviti blisko sarađivati s Washingtonom i Kijevom na “očuvanju naših interesa u duhu jedinstva i odgovornosti”, poručio francuski predsjednik
“Francuska ostaje čvrsto uz Ukrajinu,” zaključio je Macron. / AP
16 August 2025

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u subotu da svaki trajni mir u Ukrajini mora biti potkrijepljen snažnim sigurnosnim obavezama.

Macronova izjava uslijedila je nakon što su se američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin u petak sastali na Aljasci, a Trump potom razgovarao s evropskim liderima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskym.

“Neophodno je nastaviti pružati podršku Ukrajini i održavati pritisak na Rusiju sve dok traje njen rat agresije i dok se ne uspostavi čvrst i trajan mir, uz poštovanje prava Ukrajine”, napisao je Macron na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da “svaki trajni mir mora biti praćen nepokolebljivim sigurnosnim garancijama”, pozdravivši spremnost SAD-a da doprinese tom cilju.

“Na tome ćemo raditi zajedno s njima i svim našim partnerima u Koaliciji voljnih, s kojima ćemo se uskoro ponovo sastati kako bismo ostvarili konkretan napredak. Također će biti ključno izvući sve pouke iz proteklih 30 godina, posebno iz dobro poznate sklonosti Rusije da ne poštuje vlastite obaveze”, istakao je Macron.

Predsjednik je naglasio da će Francuska nastaviti blisko sarađivati s Washingtonom i Kijevom “na očuvanju naših interesa u duhu jedinstva i odgovornosti”.

“Francuska ostaje čvrsto uz Ukrajinu,” zaključio je Macron.

Trump i Putin bili su optimistični nakon više od tri sata zatvorenih razgovora, a ruski lider izjavio je da su “došli do razumijevanja”.

Nakon sastanka, Trump je rekao da je sada na ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom i evropskim liderima “da to privedu kraju”.

“Mnoge tačke su dogovorene, nije ostalo puno, znate, jedna ili dvije prilično značajne stvari, ali mislim da se mogu postići”, kazao je Trump u intervjuu za Fox News nakon historijskog susreta s Putinom na Aljasci.

“Sada je to zaista na predsjedniku Zelenskom da završi posao. Dodao bih i da se evropske zemlje moraju malo više uključiti, ali je to na predsjedniku Zelenskom”, naveo je on.

