Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u subotu da svaki trajni mir u Ukrajini mora biti potkrijepljen snažnim sigurnosnim obavezama.

Macronova izjava uslijedila je nakon što su se američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin u petak sastali na Aljasci, a Trump potom razgovarao s evropskim liderima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskym.

“Neophodno je nastaviti pružati podršku Ukrajini i održavati pritisak na Rusiju sve dok traje njen rat agresije i dok se ne uspostavi čvrst i trajan mir, uz poštovanje prava Ukrajine”, napisao je Macron na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da “svaki trajni mir mora biti praćen nepokolebljivim sigurnosnim garancijama”, pozdravivši spremnost SAD-a da doprinese tom cilju.

“Na tome ćemo raditi zajedno s njima i svim našim partnerima u Koaliciji voljnih, s kojima ćemo se uskoro ponovo sastati kako bismo ostvarili konkretan napredak. Također će biti ključno izvući sve pouke iz proteklih 30 godina, posebno iz dobro poznate sklonosti Rusije da ne poštuje vlastite obaveze”, istakao je Macron.

Predsjednik je naglasio da će Francuska nastaviti blisko sarađivati s Washingtonom i Kijevom “na očuvanju naših interesa u duhu jedinstva i odgovornosti”.