Evropski lideri u subotu su izrazili spremnost da podrže napore američkog predsjednika Donalda Trumpa u unapređenju mirovnih pregovora o Ukrajini.

Zajedničku izjavu potpisali su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer, finski predsjednik Alexander Stubb, poljski premijer Donald Tusk i Antonio Costa.

U izjavi stoji kako su razgovarali nakon što je Trump informisao evropske lidere i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o svom susretu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, održanom u petak na Aljasci.

Lideri su poručili da pozdravljaju Trumpove napore „da zaustavi ubijanje u Ukrajini, okonča ruski agresorski rat i postigne pravedan i trajan mir“.

Podsjetili su i na Trumpove riječi da „nema dogovora dok se ne postigne dogovor“, ističući da je naredni korak „nastavak razgovora uključujući predsjednika Zelenskog, s kojim će se Trump uskoro sastati“.

„Spremni smo sarađivati s predsjednikom Trumpom i predsjednikom Zelenskim ka trilateralnom samitu uz evropsku podršku“, navedeno je u izjavi.

„Jasno je da Ukrajina mora imati čvrste sigurnosne garancije kako bi mogla efikasno braniti svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Pozdravljamo izjavu predsjednika Trumpa da su SAD spremne pružiti sigurnosne garancije“, navodi se u saopćenju.