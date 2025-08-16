Evropski lideri u subotu su izrazili spremnost da podrže napore američkog predsjednika Donalda Trumpa u unapređenju mirovnih pregovora o Ukrajini.
Zajedničku izjavu potpisali su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer, finski predsjednik Alexander Stubb, poljski premijer Donald Tusk i Antonio Costa.
U izjavi stoji kako su razgovarali nakon što je Trump informisao evropske lidere i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o svom susretu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, održanom u petak na Aljasci.
Lideri su poručili da pozdravljaju Trumpove napore „da zaustavi ubijanje u Ukrajini, okonča ruski agresorski rat i postigne pravedan i trajan mir“.
Podsjetili su i na Trumpove riječi da „nema dogovora dok se ne postigne dogovor“, ističući da je naredni korak „nastavak razgovora uključujući predsjednika Zelenskog, s kojim će se Trump uskoro sastati“.
„Spremni smo sarađivati s predsjednikom Trumpom i predsjednikom Zelenskim ka trilateralnom samitu uz evropsku podršku“, navedeno je u izjavi.
„Jasno je da Ukrajina mora imati čvrste sigurnosne garancije kako bi mogla efikasno braniti svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Pozdravljamo izjavu predsjednika Trumpa da su SAD spremne pružiti sigurnosne garancije“, navodi se u saopćenju.
Dodaje se da ne smiju postojati nikakva ograničenja za ukrajinske oružane snage niti za njenu saradnju s trećim zemljama.
„Rusija ne može imati veto na put Ukrajine ka EU i NATO-u“, istaknuli su lideri.
Zaključili su da su spremni nastaviti s pritiscima na Rusiju „sve dok se ubijanje u Ukrajini nastavlja“.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen također je napisala na društvenoj mreži X da EU usko sarađuje sa Zelenskim i Washingtonom kako bi se postigao pravedan i trajan mir.
„Snažne sigurnosne garancije koje štite ukrajinske i evropske vitalne sigurnosne interese su od ključne važnosti“, poručila je von der Leyen.
Trump i Putin ocijenili su susret u petak pozitivnim nakon više od tri sata razgovora iza zatvorenih vrata na Aljasci. Putin je izjavio da su došli do „razumijevanja“.
Bio je to prvi susret američkog i ruskog predsjednika od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine.