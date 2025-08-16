Britanski premijer u subotu je izjavio da se "put ka miru u Ukrajini ne može odlučiti bez" uključivanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u pregovore.

Starmer je ovo izjavio dan nakon što su se američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega sastali na Aljasci.

"Iako je postignut napredak, sljedeći korak moraju biti daljnji razgovori u kojima učestvuje predsjednik Zelenski. Put ka miru u Ukrajini ne može se odlučiti bez njega", rekao je Keir Starmer u saopštenju.

Starmer je rekao da je ranije tog dana razgovarao s Trumpom, Zelenskim i evropskim partnerima i da su svi "spremni podržati ovu sljedeću fazu".

Pozdravio je otvorenost SAD-a i Evrope da Kijevu daju "snažne sigurnosne garancije" kao dio budućeg sporazuma.

"Ovo je važan napredak i bit će ključan u odvraćanju Putina od povratka po još", rekao je.

Do tada će Velika Britanija nastaviti ekonomski pritiskati Moskvu, rekao je premijer.

„U međuvremenu, dok on (Putin) ne zaustavi svoj barbarski napad, mi ćemo nastaviti zatezati vijke na njegovoj ratnoj mašineriji još većim sankcijama, koje su već imale kažnjavajući utjecaj na rusku ekonomiju i njen narod“, rekao je Starmer.