SVIJET
2 minuta čitanja
Velika Britanija: Zelenski mora biti dio pregovora, potrebne snažne sigurnosne garancije za Ukrajinu
Britanski premijer kazao da su Velika Britanija, SAD i Evropa spremne podržati sljedeću fazu, obećao strožije sankcije Rusiji do kraja rata.
Velika Britanija: Zelenski mora biti dio pregovora, potrebne snažne sigurnosne garancije za Ukrajinu
Pozdravio je otvorenost SAD-a i Evrope da Kijevu daju "snažne sigurnosne garancije" kao dio budućeg sporazuma. / AP
16 August 2025

Britanski premijer u subotu je izjavio da se "put ka miru u Ukrajini ne može odlučiti bez" uključivanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u pregovore.

Starmer je ovo izjavio dan nakon što su se američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega sastali na Aljasci.

"Iako je postignut napredak, sljedeći korak moraju biti daljnji razgovori u kojima učestvuje predsjednik Zelenski. Put ka miru u Ukrajini ne može se odlučiti bez njega", rekao je Keir Starmer u saopštenju.

Starmer je rekao da je ranije tog dana razgovarao s Trumpom, Zelenskim i evropskim partnerima i da su svi "spremni podržati ovu sljedeću fazu".

Pozdravio je otvorenost SAD-a i Evrope da Kijevu daju "snažne sigurnosne garancije" kao dio budućeg sporazuma.

"Ovo je važan napredak i bit će ključan u odvraćanju Putina od povratka po još", rekao je.

Do tada će Velika Britanija nastaviti ekonomski pritiskati Moskvu, rekao je premijer.

„U međuvremenu, dok on (Putin) ne zaustavi svoj barbarski napad, mi ćemo nastaviti zatezati vijke na njegovoj ratnoj mašineriji još većim sankcijama, koje su već imale kažnjavajući utjecaj na rusku ekonomiju i njen narod“, rekao je Starmer.

Preporučeno

„Naša nepokolebljiva podrška Ukrajini nastavit će se koliko god bude potrebno“, dodao je.

Također je pohvalio Trumpove napore, rekavši da su nas njegovi napori „doveli bliže nego ikad prije okončanju ruskog ilegalnog rata u Ukrajini“.

Trump i Putin bili su optimistični nakon više od tri sata razgovora iza zatvorenih vrata, a ruski lider je rekao da su postigli „razumijevanje“.

Nakon sastanka, Trump je rekao da je sada na ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom i evropskim liderima „da to urade“.

„Mnogo je tačaka dogovoreno, nema toliko, znate, jedna ili dvije prilično značajne stavke, ali mislim da se mogu postići“, rekao je Trump tokom intervjua za Fox News nakon njegovog historijskog susreta s Putinom na Aljasci.

"Sada je zaista na predsjedniku Zelenskom da to uradi. I rekao bih da se evropske nacije moraju malo uključiti, ali to je na predsjedniku Zelenskom", dodao je.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us