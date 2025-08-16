Rain Vortex, najviši zatvoreni vodopad na svijetu, krasi aerodrom Changi u Singapuru.
Vodeni spektakl, visok 40 metara, dio je kompleksa Jewel, smještenog u singapurskoj zračnoj luci. Posebna je atrakcija i privlači pažnju putnika iz cijelog svijeta jer spaja prirodu i arhitekturu u jednom od najpoznatijih turističkih čvorišta jugoistočne Azije.
Izuzetan vizuelni doživljaj upotpunjen je šumovitim područjem koje djeluje kao unutrašnji vrt tako da putnici mogu "pobjeći" u prirodu dok čekaju let. Vodopad ujedno služi kao sistem za rashlađivanje prostorija i prikupljanje kišnice kojom se održavaju vrtovi.
Kompleks Jewl, koji se sastoji od pet spratova iznad zemlje i pet ispod, obuhvata oko 100 hotelskih soba, 300 restorana i prodajnih objekata, unutrašnju šumu i vrt u krošnjama.