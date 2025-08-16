SVIJET
Eksplozija u fabrici u Rjazanju ubila 11 i povrijedila više od 130 radnika
Zvaničnici izvještavaju o tekućim operacijama spašavanja nakon što je požar izazvao smrtonosnu eksploziju u fabrici u Rjazanu.
Sjena radnika pored Rosneft loga na naftnom polju Priobskoye, blizu Neftejuganska, Rusija, 4. augusta 2016. / Reuters
16 August 2025

Eksplozija u fabrici u ruskoj regiji Rjazan u petak je odnijela živote 11 osoba, dok je 130 ljudi povrijeđeno, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije u subotu.

U izjavi na Telegramu, ministarstvo je navelo da spasioci i dalje pretražuju ruševine na mjestu eksplozije, koja se dogodila 320 kilometara jugoistočno od Moskve.

Guverner regije Rjazan, Pavel Malkov, izjavio je u petak da je incident izazvan požarom koji je izbio unutar radionice u fabrici.

Ruski zvaničnici za vanredne situacije saopštili su da rade danonoćno kako bi sanirali štetu.

"Nažalost, 11 osoba je poginulo," navelo je ministarstvo na društvenim mrežama, objavljujući fotografije ruševina i ozbiljno oštećene zgrade.

Uzrok požara nije naveden, niti je jasno šta je fabrika proizvodila.

Ukrajinski dronovi su ranije ciljali vojnu i ekonomsku infrastrukturu u regiji Rjazan.

Prema izvještajima nezavisnih medija, eksplozija se dogodila u fabrici Elastik, koja proizvodi barut i municiju.

Godine 2021. eksplozija u istoj fabrici odnijela je živote 17 osoba. Lokalni zvaničnici u regiji Rjazan proglasili su dan žalosti.

"Zastave će biti spuštene na cijeloj teritoriji regije," izjavio je guverner Rjazana Pavel Malkov na Telegramu. Smrtonosne nesreće u fabrikama nisu rijetkost u Rusiji.

