Više od šest miliona palestinskih izbjeglica registrovano je u Agenciji Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNRWA, objavile su palestinske vlasti u četvrtak.

Povodom Svjetskog dana izbjeglica, Palestinski centralni biro za statistiku naveo je da na Zapadnoj obali i Pojasu Gaze živi 2,5 miliona izbjeglica, odnosno 42 posto registrovanih palestinskih izbjeglica.

U saopštenju se navodi da izbjeglice čine oko 66 i 26,3 posto stanovništva Pojasa Gaze i Zapadne obale.

Kako se navodi u saopštenju, oko 40,2 posto palestinskih izbjeglica u dijaspori živi u Jordanu, 9,7 posto u Siriji i 8,2 posto u Libanu.

“Ove procjene predstavljaju minimalni broj palestinskih izbjeglica, s obzirom na to da se radi o neregistrovanim izbjeglicama, jer ovaj broj ne uključuje one Palestince koji su raseljeni nakon 1949. godine a do rata u junu 1967. godine”, navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da ovaj broj ne uključuje Palestince koji su napustili ili deportovani iz tog područja 1967. godine zbog rata i one koji uopšte nisu bili izbjeglice.