Procenat izlaznosti na prijevremenim parlamentarnim izborima u Francuskoj iznosio je 25,9 posto u nedjelju u podne.

Ovaj procenat je znatno viši od procenta izlaznosti do 12 časova zabilježenog 2022. godine, kada je iznosio 18,43 posto.

Povećanje ukazuje na veće interesovanje francuskih birača za izbore, posebno zbog uspona ekstremne desnice, koju predvode političari Marine Le Pen i Jordan Bardella.

Više od 49,3 miliona ljudi registrovano je za glasanje na ovim izborima.

Na izborima u dva kruga učestvuje ukupno 4.009 kandidata, raspoređenih u 577 izbornih jedinica.

"Glasanje traje od 8 do 19 sati, ali to može biti produženo ili odloženo dekretom prefekture. U većim gradovima biračka mjesta često ostaju otvorena do 20 sati", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i prekomorskih teritorija.

Očekuje se da će rezultati biti objavljeni u nedjelju naveče.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron raspustio je parlament i najavio vanredne izbore nakon što je krajnje desničarska stranka Nacionalno okupljanje (RN) osvojila više od 31 posto glasova na izborima za Evropski parlament 9. juna, porazivši njegov blok.

Državni parlamentarni izbori biće održani u dva kruga, a drugi će se održati 7. jula.

Političkoj stranci ili savezu potrebno je najmanje 289 mjesta da bi obezbjedila većinu u Narodnoj skupštini.

„Nacionalno okupljanje“ prema anketama ima najveću podršku oko 36 posto, na drugom mjestu je ljevičarska koalicija „Novi narodni front" sa 27,5 posto, dok je treći savez "Zajedno za Republiku", sa 20 posto.