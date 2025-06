Ragheed Ahmad al-Tatari, kojeg aktivisti za ljudska prava opisuju kao jednog od političkih zatvorenika s najdužim stažem na svijetu, pušten je nakon 43 godine provedene iza rešetaka u Siriji.

Njegov zatvor je počeo 1981. kada je imao 27 godina, nakon bijega njegovog kolege pilota koji je u borbenom avionu pobjegao u Jordan.

Al-Tatari je optužen za skrivanje informacija o planovima za bijeg svog kolege.

Nakon što je dvije godine proveo u samici u zatvoru Mezzeh, prebačen je u ozloglašeni zatvor Tadmor (Palmyra), gdje je ostao do 2000. godine. Zatim je premješten u drugu zloglasnu ustanovu, zatvor Sednaya, a 2011. godine u centralni zatvor Adra u Damasku.

Vojni sud koji ga je osudio na doživotni zatvor; učinio je to za samo jedan minut.

Na pitanje o njegovoj kazni, Al-Tatari se jednom prilikom osvrnuo na svoja iskustva: "Koliko su vam godina dali?" Na to je on, smiješeći se, odgovorio: "Pet godina."

Bivši zatvorenik, koji je želio ostati anoniman, prisjetio se prvog razgovora s Al-Tatarijem, kada je Tatari rekao: "Tvoja kazna je jednaka broju godina koje sam proveo u zatvorskom toaletu sam".

Tokom boravka u zatvoru, Al-Tatari je razvio izvanredan talenat kao umjetnik i kipar, stvarajući zamršene komade od mrvica hljeba, šećera, limunske kiseline i sjemenki masline.

Organizirao je i šahovske turnire, praveći figure od tijesta za hljeb i crtajući ploču na komadu tkanine.

Njegov sin Vail, koji sada ima 40 godina, podijelio je svoja sjećanja na odrastanje bez oca. Kao djetetu, majka mu je govorila da mu je otac jednostavno "nestao".

"Svaki put kada sam vidio stranca kako hoda sam, pomislio sam: 'Možda je to moj otac'. Otišao sam do vrata i čekao, ali se ništa nije dogodilo nakon nekoliko godina, i prestao sam to raditi.

Tokom godina, kružile su različite verzije Al-Tatarijevog hapšenja, uključujući tvrdnje da je to bilo zbog njegovog odbijanja da bombarduje sirijski grad Hamu ili njegovog propusta da prijavi dezerterstvo svojih kolega.

Syrian Campaign, organizacija za ljudska prava koja je proučavala njegov slučaj, potvrdila je da je on bio politički zatvorenik s najdužim stažem u Siriji.