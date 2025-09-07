Poljski i saveznički avioni aktivirani su rano u nedjelju kako bi osigurali sigurnost poljskog zračnog prostora nakon što je Rusija pokrenula zračne napade na zapadnu Ukrajinu blizu granice s Poljskom, saopćila je operativna komanda poljskih oružanih snaga.

"Poljski i saveznički avioni djeluju u našem zračnom prostoru, dok su sistemi protuzračne odbrane i radarskog izviđanja podignuti na najviši nivo pripravnosti," navedeno je u objavi operativne komande na platformi X.