Poljska aktivira borbene avione usred ruskih napada na zapadnu Ukrajinu
Poljska i NATO avioni u stanju visoke pripravnosti dok Rusija cilja zapadnu Ukrajinu, s potpuno aktiviranom protuzračnom obranom, kažu poljske oružane snage.
Poljski lovac F-16 leti tokom vojne vježbe kod Drawska Pomorskog, Poljska. / Reuters
7 Septembar 2025

Poljski i saveznički avioni aktivirani su rano u nedjelju kako bi osigurali sigurnost poljskog zračnog prostora nakon što je Rusija pokrenula zračne napade na zapadnu Ukrajinu blizu granice s Poljskom, saopćila je operativna komanda poljskih oružanih snaga.

"Poljski i saveznički avioni djeluju u našem zračnom prostoru, dok su sistemi protuzračne odbrane i radarskog izviđanja podignuti na najviši nivo pripravnosti," navedeno je u objavi operativne komande na platformi X.

U 00:30 GMT, gotovo cijela Ukrajina bila je pod uzbunom za zračne napade nakon upozorenja ukrajinskih zračnih snaga o ruskim raketnim i dronskim napadima.

