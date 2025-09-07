Ukrajina je u nedjelju saopćila da je Rusija tokom noći lansirala rekordnih 818 dronova i raketa na njenu teritoriju, čime je premašen prethodni rekord od 728 u julu, dok Moskva tvrdi da je njena protivzračna odbrana uništila 69 ukrajinskih dronova nad više ruskih regija i Azovskim morem.
Prema komandi ukrajinskih Zračnih snaga, napad je počeo kasno u petak i uključivao je 805 Shahed dronova i simulatora bespilotnih letjelica, devet krstarećih raketa Iskander-K i četiri balističke rakete Iskander-M/KN-23 ispaljene iz ruskih regiona i okupiranog Krima.
„Prema preliminarnim podacima, do 08:30 sistemi protivzračne odbrane oborili/suzbili su 751 zračni cilj: 747 neprijateljskih dronova tipa Shahed i simulatora različitih vrsta, te četiri krstareće rakete Iskander-K“, saopćile su Zračne snage na Telegramu.
Dodali su da su pogoci od devet raketa i 56 dronova zabilježeni na 37 lokacija širom zemlje, dok su fragmenti oborenih letjelica pali u osam područja.
Vojska je naglasila da je riječ o najvećem napadu od 9. jula, kada su ruske snage lansirale 728 dronova i 13 raketa, od kojih je 711 dronova i sedam raketa bilo uništeno.
U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije saopćilo je da su njene snage tokom noći uništile 69 ukrajinskih dronova u više regiona.
„Dana 7. septembra, od ponoći do 06:30 po moskovskom vremenu (03:30 GMT), dežurni sistemi protivzračne odbrane uništili su i presreli 69 ukrajinskih bespilotnih letjelica tipa avion“, navelo je ministarstvo.
Prema njihovim navodima, 21 dron je oboren u Krasnodarskom kraju, 13 u Voronježu, 10 u Belgorodu, sedam u Astrahanu, šest u Volgogradu, tri u Rostovu, dva u Brjansku, te po jedan u Kursku, Rjazanju i na Krimu. Dodali su da su četiri drona presretnuta iznad Azovskog mora.
Najnoviji udari dolaze usred nastavka zračnog rata između Kijeva i Moskve, dok obje strane posljednjih sedmica intenziviraju prekogranične napade dronovima.