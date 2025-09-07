Ukrajina je u nedjelju saopćila da je Rusija tokom noći lansirala rekordnih 818 dronova i raketa na njenu teritoriju, čime je premašen prethodni rekord od 728 u julu, dok Moskva tvrdi da je njena protivzračna odbrana uništila 69 ukrajinskih dronova nad više ruskih regija i Azovskim morem.

Prema komandi ukrajinskih Zračnih snaga, napad je počeo kasno u petak i uključivao je 805 Shahed dronova i simulatora bespilotnih letjelica, devet krstarećih raketa Iskander-K i četiri balističke rakete Iskander-M/KN-23 ispaljene iz ruskih regiona i okupiranog Krima.

„Prema preliminarnim podacima, do 08:30 sistemi protivzračne odbrane oborili/suzbili su 751 zračni cilj: 747 neprijateljskih dronova tipa Shahed i simulatora različitih vrsta, te četiri krstareće rakete Iskander-K“, saopćile su Zračne snage na Telegramu.

Dodali su da su pogoci od devet raketa i 56 dronova zabilježeni na 37 lokacija širom zemlje, dok su fragmenti oborenih letjelica pali u osam područja.

Vojska je naglasila da je riječ o najvećem napadu od 9. jula, kada su ruske snage lansirale 728 dronova i 13 raketa, od kojih je 711 dronova i sedam raketa bilo uništeno.