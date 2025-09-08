Veliki broj građana okupio se na propalestinskom protestu tokom održavanja Međunarodnog filmskog festivala u Torontu u Kanadi u nedjelju.

Građani su se okupili u znak podrške Palestini. Nosili su palestinske zastave i uzvikivali slogane protiv Izraela koji od oktobra 2023. godine izvodi brutalne napade na Pojas Gaze.

Izrael je od oktobra 2023. godine ubio više od 64.000 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.