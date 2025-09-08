SVIJET
Propalestinski protest tokom Međunarodnog filmskog festivala u Torontu
Nosili su palestinske zastave i uzvikivali slogane protiv Izraela koji od oktobra 2023. godine izvodi brutalne napade na Pojas Gaze.
8 Septembar 2025

Veliki broj građana okupio se na propalestinskom protestu tokom održavanja Međunarodnog filmskog festivala u Torontu u Kanadi u nedjelju.

Građani su se okupili u znak podrške Palestini. Nosili su palestinske zastave i uzvikivali slogane protiv Izraela koji od oktobra 2023. godine izvodi brutalne napade na Pojas Gaze.

Izrael je od oktobra 2023. godine ubio više od 64.000 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

