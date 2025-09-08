Četiri osobe su navodno ubijene u oružanom napadu na raskrsnici Ramot na ulazu u okupirani Istočni Jerusalem.

Izraelski mediji su objavili da su četiri osobe ubijene, a 15 je povrijeđeno u napadu.

Izraelska policija je objavila da su dvije osobe, navodno odgovorne za napad na raskrsnici Ramot, ubijene.