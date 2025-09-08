SVIJET
1 minuta čitanja
U napadu u Istočnom Jerusalemu poginule četiri osobe
Izraelski mediji su objavili da su četiri osobe ubijene, a 15 je povrijeđeno u napadu.
Izraelska služba za hitne slučajeve objavila je da je pet od 15 povrijeđenih u napadu u kritičnom stanju. / AA
8 Septembar 2025

Četiri osobe su navodno ubijene u oružanom napadu na raskrsnici Ramot na ulazu u okupirani Istočni Jerusalem.

Izraelska policija je objavila da su dvije osobe, navodno odgovorne za napad na raskrsnici Ramot, ubijene.

Putevi koji vode do mjesta događaja su zatvoreni, a pojačanje je poslano na to područje.

Izraelska služba za hitne slučajeve objavila je da je pet od 15 povrijeđenih u napadu u kritičnom stanju.

Povrijeđeni su prevezeni u obližnje bolnice, gdje medicinski timovi pružaju liječenje.

