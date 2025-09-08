Španski premijer Pedro Sanchez u ponedjeljak je najavio devet novih mjera usmjerenih na zaustavljanje genocida u Gazi.
"Ono što Izrael radi nije odbrana, već istrebljenje bespomoćnog stanovništva", rekao je Sanchez u televizijskom obraćanju.
Istakao je da iako Španija de facto primjenjuje zabranu izvoza oružja u Izrael od 2023. godine, vlada će sada hitno donijeti zakon o trajnoj zabrani.
Madrid će također zabraniti brodovima koji prevoze gorivo izraelskim snagama korištenje španskih luka. Avionima koji prevoze odbrambeni materijal bit će zabranjen ulazak u španski zračni prostor.
Sanchez je dodao da će ljudima direktno uključenim u genocid, kršenje ljudskih prava i ratne zločine u Gazi biti zabranjen ulazak u Španiju.
Druge mjere uključuju zabranu uvoza iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i u Gazi, ograničavanje španskih konzularnih usluga na španske građane koji žive na okupiranim teritorijama na minimum i povećanje španskog prisustva u Rafahu dodatnim trupama i novim zajedničkim projektima s Palestinskom upravom za obezbjeđivanje hrane i lijekova.
Španija će također povećati doprinos agenciji Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA) za 10 miliona eura (11,7 miliona dolara) i obavezati se na dodatnih 150 miliona eura humanitarne pomoći za Gazu u 2026. godini.
"Znamo da ove mjere neće biti dovoljne da se okončaju ratni zločini, ali se nadamo da će poslužiti za vršenje pritiska na premijera Benjamina Netanyahua i ublažavanje patnje palestinskog naroda", rekao je Sanchez.
Dodao je da Španija sama ne može zaustaviti rat, ali to ne znači da ne može pokušati.