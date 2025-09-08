SVIJET
2 minuta čitanja
Španski premijer najavio devet mjera za zaustavljanje genocida u Gazi
Ono što Izrael radi nije odbrana, već istrebljenje bespomoćnog stanovništva, kazao je Pedro Sanchez.
Španski premijer najavio devet mjera za zaustavljanje genocida u Gazi
Sanchez je dodao da će ljudima direktno uključenim u genocid, kršenje ljudskih prava i ratne zločine u Gazi biti zabranjen ulazak u Španiju. / EFE
8 Septembar 2025

Španski premijer Pedro Sanchez u ponedjeljak je najavio devet novih mjera usmjerenih na zaustavljanje genocida u Gazi.

"Ono što Izrael radi nije odbrana, već istrebljenje bespomoćnog stanovništva", rekao je Sanchez u televizijskom obraćanju.

Istakao je da iako Španija de facto primjenjuje zabranu izvoza oružja u Izrael od 2023. godine, vlada će sada hitno donijeti zakon o trajnoj zabrani.

Madrid će također zabraniti brodovima koji prevoze gorivo izraelskim snagama korištenje španskih luka. Avionima koji prevoze odbrambeni materijal bit će zabranjen ulazak u španski zračni prostor.

Sanchez je dodao da će ljudima direktno uključenim u genocid, kršenje ljudskih prava i ratne zločine u Gazi biti zabranjen ulazak u Španiju.

Preporučeno

Druge mjere uključuju zabranu uvoza iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i u Gazi, ograničavanje španskih konzularnih usluga na španske građane koji žive na okupiranim teritorijama na minimum i povećanje španskog prisustva u Rafahu dodatnim trupama i novim zajedničkim projektima s Palestinskom upravom za obezbjeđivanje hrane i lijekova.

Španija će također povećati doprinos agenciji Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA) za 10 miliona eura (11,7 miliona dolara) i obavezati se na dodatnih 150 miliona eura humanitarne pomoći za Gazu u 2026. godini.

"Znamo da ove mjere neće biti dovoljne da se okončaju ratni zločini, ali se nadamo da će poslužiti za vršenje pritiska na premijera Benjamina Netanyahua i ublažavanje patnje palestinskog naroda", rekao je Sanchez.

Dodao je da Španija sama ne može zaustaviti rat, ali to ne znači da ne može pokušati.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us