Španski premijer Pedro Sanchez u ponedjeljak je najavio devet novih mjera usmjerenih na zaustavljanje genocida u Gazi.

"Ono što Izrael radi nije odbrana, već istrebljenje bespomoćnog stanovništva", rekao je Sanchez u televizijskom obraćanju.

Istakao je da iako Španija de facto primjenjuje zabranu izvoza oružja u Izrael od 2023. godine, vlada će sada hitno donijeti zakon o trajnoj zabrani.

Madrid će također zabraniti brodovima koji prevoze gorivo izraelskim snagama korištenje španskih luka. Avionima koji prevoze odbrambeni materijal bit će zabranjen ulazak u španski zračni prostor.

Sanchez je dodao da će ljudima direktno uključenim u genocid, kršenje ljudskih prava i ratne zločine u Gazi biti zabranjen ulazak u Španiju.