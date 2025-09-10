SVIJET
2 minuta čitanja
Austrija na jesen uvodi zabranu nošenja hidžaba za učenice mlađe od 14 godina
Austrijska ministrica je kazala da će nepoštivanje zakona dovesti do sastanka s porodicom, a zatim će uslijediti kazne od 150 do 1.000 eura za roditelje.
Austrija na jesen uvodi zabranu nošenja hidžaba za učenice mlađe od 14 godina
Na pitanje zašto učenici mogu nositi krst, ali ne i hidžab, Plakolm je tvrdila da je hidžab "simbol ugnjetavanja, za razliku od kipa ili krsta." / TRT Français
10 Septembar 2025

Austrijska ministrica za integracije, porodicu i pitanja Evropske unije Claudia Plakolm objavila je u srijedu da je vlada pristala na zabranu nošenja hidžaba za djecu mlađu od 14 godina u školama.

Plakolm je nakon sastanka kabineta objavila da će zabrana stupiti na snagu na jesen.

Napomenula je da će se odnositi na javne i privatne škole, podvlačeći da će nepoštivanje zakona dovesti do sastanka s porodicom, a zatim će uslijediti kazne od 150 do 1.000 eura za roditelje.

Na pitanje zašto učenici mogu nositi krst, ali ne i hidžab, Plakolm je tvrdila da je hidžab "simbol ugnjetavanja, za razliku od kipa ili krsta."

Rekla je da je dužnost države osigurati da djevojčice odrastaju slobodne i da same donose odluke, naglašavajući da škole moraju biti sigurna mjesta za razvoj gdje ništa ne bi trebalo to ometati.

Preporučeno

Islamska vjerska zajednica u Austriji (IGGO) kritikovala je odluku, napominjući da su svi prethodni napori uloženi u rad na ustavnom rješenju ignorirani.

"Zabrana nošenja hidžaba je simbolična politika na štetu djece i demokratije", navodi se u saopćenju.

Upozorili su da će odluka narušiti povjerenje u vladavinu prava i ugroziti društvenu koheziju, istovremeno stigmatizirajući i marginalizirajući djecu umjesto da ih osnaži.

Ustavni sud Austrije poništio je zabranu nošenja hidžaba 2020. godine, dijelom i zato što je bila usmjerena na muslimane.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us