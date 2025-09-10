Austrijska ministrica za integracije, porodicu i pitanja Evropske unije Claudia Plakolm objavila je u srijedu da je vlada pristala na zabranu nošenja hidžaba za djecu mlađu od 14 godina u školama.
Plakolm je nakon sastanka kabineta objavila da će zabrana stupiti na snagu na jesen.
Napomenula je da će se odnositi na javne i privatne škole, podvlačeći da će nepoštivanje zakona dovesti do sastanka s porodicom, a zatim će uslijediti kazne od 150 do 1.000 eura za roditelje.
Na pitanje zašto učenici mogu nositi krst, ali ne i hidžab, Plakolm je tvrdila da je hidžab "simbol ugnjetavanja, za razliku od kipa ili krsta."
Rekla je da je dužnost države osigurati da djevojčice odrastaju slobodne i da same donose odluke, naglašavajući da škole moraju biti sigurna mjesta za razvoj gdje ništa ne bi trebalo to ometati.
Islamska vjerska zajednica u Austriji (IGGO) kritikovala je odluku, napominjući da su svi prethodni napori uloženi u rad na ustavnom rješenju ignorirani.
"Zabrana nošenja hidžaba je simbolična politika na štetu djece i demokratije", navodi se u saopćenju.
Upozorili su da će odluka narušiti povjerenje u vladavinu prava i ugroziti društvenu koheziju, istovremeno stigmatizirajući i marginalizirajući djecu umjesto da ih osnaži.
Ustavni sud Austrije poništio je zabranu nošenja hidžaba 2020. godine, dijelom i zato što je bila usmjerena na muslimane.