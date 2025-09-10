Austrijska ministrica za integracije, porodicu i pitanja Evropske unije Claudia Plakolm objavila je u srijedu da je vlada pristala na zabranu nošenja hidžaba za djecu mlađu od 14 godina u školama.

Plakolm je nakon sastanka kabineta objavila da će zabrana stupiti na snagu na jesen.

Napomenula je da će se odnositi na javne i privatne škole, podvlačeći da će nepoštivanje zakona dovesti do sastanka s porodicom, a zatim će uslijediti kazne od 150 do 1.000 eura za roditelje.

Na pitanje zašto učenici mogu nositi krst, ali ne i hidžab, Plakolm je tvrdila da je hidžab "simbol ugnjetavanja, za razliku od kipa ili krsta."

Rekla je da je dužnost države osigurati da djevojčice odrastaju slobodne i da same donose odluke, naglašavajući da škole moraju biti sigurna mjesta za razvoj gdje ništa ne bi trebalo to ometati.