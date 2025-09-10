Rusija je u srijedu, odgovarajući na poljske optužbe za narušavanje zračnog prostora dronovima, izjavila da nije namjeravala pogoditi nikakve objekte u Poljskoj tokom svojih napada na Ukrajinu u utorak navečer i da je spremna razgovarati o incidentu s poljskom vojskom.

U saopćenju, Ministarstvo odbrane je navelo da je izvelo masovni napad na ukrajinski vojno-industrijski kompleks u Ivano-Frankivskoj, Hmeljnickoj i Žitomirskoj oblasti, kao i u gradovima Vinica i Lavov.

"Ciljevi unutar teritorije Poljske nisu bili planirani za napad. Maksimalni domet leta ruskih bespilotnih letjelica korištenih u ovom napadu, koji navodno prelaze na poljsku teritoriju, ne prelazi 700 kilometara. Ipak, spremni smo provesti konsultacije o ovom pitanju s Ministarstvom odbrane Poljske", navodi se.

Ministarstvo tvrdi da je pogodilo objekte ukrajinske odbrambene industrije koji su se bavili proizvodnjom i popravkom oklopne i zrakoplovne opreme, proizvodnjom motora i elektroničkih komponenti za njih, kao i proizvodnjom bespilotnih letjelica.