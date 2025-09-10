Najmanje 35 osoba je ubijeno, a 131 osoba je povrijeđena kada su izraelski ratni avioni u srijedu izveli nove zračne napade na više lokacija u Jemenu, saopštilo je ministarstvo zdravstva te zemlje.

Televizijska stanica Al-Masirah, kojom upravljaju Huti, javila je da su napadi bili usmjereni na medicinsku ustanovu u 60. ulici u jugozapadnom dijelu Sane, sjedište centralne banke i vladin kompleks u provinciji Al-Jawf na sjeveroistoku Jemena.

Borbeni avioni su također pogodili urede novina "26. septembar" i "Jemen", kao i stambene kuće, navodi se u saopštenju.

Televizijska stanica je saopštila da je protivvazdušna odbrana Huta odgovorila napadom na izraelske avione.

Ministarstvo zdravstva kojim upravljaju Huti saopštilo je u svom prvom izvještaju o napadima da je devet osoba ubijeno, a 118 povrijeđeno.