Najmanje 35 osoba je ubijeno, a 131 osoba je povrijeđena kada su izraelski ratni avioni u srijedu izveli nove zračne napade na više lokacija u Jemenu, saopštilo je ministarstvo zdravstva te zemlje.
Televizijska stanica Al-Masirah, kojom upravljaju Huti, javila je da su napadi bili usmjereni na medicinsku ustanovu u 60. ulici u jugozapadnom dijelu Sane, sjedište centralne banke i vladin kompleks u provinciji Al-Jawf na sjeveroistoku Jemena.
Borbeni avioni su također pogodili urede novina "26. septembar" i "Jemen", kao i stambene kuće, navodi se u saopštenju.
Televizijska stanica je saopštila da je protivvazdušna odbrana Huta odgovorila napadom na izraelske avione.
Ministarstvo zdravstva kojim upravljaju Huti saopštilo je u svom prvom izvještaju o napadima da je devet osoba ubijeno, a 118 povrijeđeno.
Izraelska vojska tvrdi da su napadi pogodili vojne ciljeve Huta u područjima Sana i Al-Jawf.
U vojnom saopštenju se navodi da su borbeni avioni pogodili vojne kampove Huta, sjedište Vojne uprave za odnose s javnošću i skladište goriva.
Prošlog mjeseca, u izraelskom napadu na Sanu ubijeno je 12 visokih zvaničnika Huta, uključujući premijera Ahmeda Ghaliba Al-Rahawija i devet drugih ministara.
Izraelska vojska je posljednjih mjeseci pokrenula nekoliko talasa zračnih napada na lokacije Huta širom Jemena kao odmazdu za raketne i napade dronovima Huta na Izrael.
Od novembra 2023. godine, Huti su pokrenuli raketne i napade dronovima na izraelske ciljeve i ciljali komercijalno brodarstvo u Crvenom moru, Adenskom zaljevu i Arapskom moru u znak podrške Palestincima u Gazi, gdje je u izraelskom genocidnom ratu ubijeno više od 64.600 ljudi.