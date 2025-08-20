Bijela kuća se u utorak pridružila TikToku dok se približava rok predsjednika Donalda Trumpa za potencijalnu zabranu ove kineske aplikacije u SAD-u.
Prva objava iz Bijele kuće je videoporuka Trumpa.
“Svaki dan se budim odlučan da obezbijedim bolji život ljudima širom ove nacije. Ja sam tvoj glas“, rekao je Trump uz opis “Ameriko, vratili smo se! Šta ima, TikToku?“.
Ubrzo nakon objave, račun je privukao 67.000 pratilaca, a broj će sigurno i dalje rasti.
Američki Kongres je 2024. godine usvojio dvostranački zakon kojim se od ByteDancea, kineske matične kompanije TikToka, zahtijeva da se odrekne američkih operacija ili se suoči sa nacionalnom zabranom zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost u vezi s potencijalnim dijeljenjem podataka s Pekingom. Ali, izvršnom uredbom iz juna, Trump je produžio rok za sprovođenje TikToka za 90 dana, do 17. septembra, što je njegovo treće odlaganje potencijalne zabrane.
Platforma za kratke video snimke, koja opslužuje oko 170 miliona korisnika u SAD-u, nakratko je bila van mreže prije Trumpove druge inauguracije ovog januara, ali je vraćena u prvobitno stanje nakon što je obećao da će odgoditi sprovođenje.
Predsjednik je u junu izjavio da "grupa bogatih ljudi" planira kupiti TikTok, a za transakciju je potrebno odobrenje kineske vlade.
“Mislim da će predsjednik Xi vjerovatno to učiniti“, rekao je Trump.