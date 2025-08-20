Američki Kongres je 2024. godine usvojio dvostranački zakon kojim se od ByteDancea, kineske matične kompanije TikToka, zahtijeva da se odrekne američkih operacija ili se suoči sa nacionalnom zabranom zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost u vezi s potencijalnim dijeljenjem podataka s Pekingom. Ali, izvršnom uredbom iz juna, Trump je produžio rok za sprovođenje TikToka za 90 dana, do 17. septembra, što je njegovo treće odlaganje potencijalne zabrane.

Platforma za kratke video snimke, koja opslužuje oko 170 miliona korisnika u SAD-u, nakratko je bila van mreže prije Trumpove druge inauguracije ovog januara, ali je vraćena u prvobitno stanje nakon što je obećao da će odgoditi sprovođenje.

Predsjednik je u junu izjavio da "grupa bogatih ljudi" planira kupiti TikTok, a za transakciju je potrebno odobrenje kineske vlade.

“Mislim da će predsjednik Xi vjerovatno to učiniti“, rekao je Trump.