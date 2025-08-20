Francuska je u srijedu saopćila da je "s ogorčenjem primila vijest" o novim sankcijama SAD-a protiv četvorice sudija Međunarodnog krivičnog suda (MKS), među kojima je i jedan francuski državljanin te pozvala na ukidanje svih takvih mjera.
"Francuska je s ogorčenjem primila vijest o novim američkim sankcijama protiv Međunarodnog krivičnog suda, protiv četvorice njegovih sudija, uključujući i francuskog suca", navelo je Ministarstvo vanjskih poslova u saopćenju.
Pariz je pozvao Washington da povuče sve sankcije uvedene na osnovu predsjedničkog dekreta od 6. februara 2025, naglasivši da takve mjere "predstavljaju napad na Sud i svih 125 država potpisnica Rimskog statuta i suprotne su principu nezavisnosti pravosuđa".
Ministarstvo je izrazilo solidarnost sa sudijama koji su na meti odluke i ponovilo "nepokolebljivu podršku MKS-u i njegovom osoblju", čiju je ulogu opisalo kao "ključnu u borbi protiv nekažnjivosti".
"Zajedno sa svojim evropskim partnerima i drugim državama potpisnicama Rimskog statuta, Francuska radi na tome da Sud može nastaviti svoju misiju nezavisno i nepristrasno, kako bi donio pravdu žrtvama najtežih zločina", dodaje se.
SAD je u srijedu sankcionisao četvoricu zvaničnika MKS-a, uključujući i suca koji je odobrio naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.000 Palestinaca u Gazi, razorivši pojas koji se suočava s glađu. Također se suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.