Francuska je u srijedu saopćila da je "s ogorčenjem primila vijest" o novim sankcijama SAD-a protiv četvorice sudija Međunarodnog krivičnog suda (MKS), među kojima je i jedan francuski državljanin te pozvala na ukidanje svih takvih mjera.

"Francuska je s ogorčenjem primila vijest o novim američkim sankcijama protiv Međunarodnog krivičnog suda, protiv četvorice njegovih sudija, uključujući i francuskog suca", navelo je Ministarstvo vanjskih poslova u saopćenju.

Pariz je pozvao Washington da povuče sve sankcije uvedene na osnovu predsjedničkog dekreta od 6. februara 2025, naglasivši da takve mjere "predstavljaju napad na Sud i svih 125 država potpisnica Rimskog statuta i suprotne su principu nezavisnosti pravosuđa".

Ministarstvo je izrazilo solidarnost sa sudijama koji su na meti odluke i ponovilo "nepokolebljivu podršku MKS-u i njegovom osoblju", čiju je ulogu opisalo kao "ključnu u borbi protiv nekažnjivosti".