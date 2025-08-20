SVIJET
2 minuta čitanja
Francuska pozvala SAD da ukine sve sankcije protiv ICC-ja
Pariz kaže da ovaj potez potkopava sudsku nezavisnost i napada potpisnice Rimskog statuta.
Francuska pozvala SAD da ukine sve sankcije protiv ICC-ja
Francuska je u srijedu saopćila da je "s ogorčenjem primila vijest" o novim sankcijama SAD-a protiv četvorice sudija Međunarodnog krivičnog suda. / Reuters
20 August 2025

Francuska je u srijedu saopćila da je "s ogorčenjem primila vijest" o novim sankcijama SAD-a protiv četvorice sudija Međunarodnog krivičnog suda (MKS), među kojima je i jedan francuski državljanin te pozvala na ukidanje svih takvih mjera.

"Francuska je s ogorčenjem primila vijest o novim američkim sankcijama protiv Međunarodnog krivičnog suda, protiv četvorice njegovih sudija, uključujući i francuskog suca", navelo je Ministarstvo vanjskih poslova u saopćenju.

Pariz je pozvao Washington da povuče sve sankcije uvedene na osnovu predsjedničkog dekreta od 6. februara 2025, naglasivši da takve mjere "predstavljaju napad na Sud i svih 125 država potpisnica Rimskog statuta i suprotne su principu nezavisnosti pravosuđa".

Ministarstvo je izrazilo solidarnost sa sudijama koji su na meti odluke i ponovilo "nepokolebljivu podršku MKS-u i njegovom osoblju", čiju je ulogu opisalo kao "ključnu u borbi protiv nekažnjivosti".

Preporučeno

"Zajedno sa svojim evropskim partnerima i drugim državama potpisnicama Rimskog statuta, Francuska radi na tome da Sud može nastaviti svoju misiju nezavisno i nepristrasno, kako bi donio pravdu žrtvama najtežih zločina", dodaje se.

SAD je u srijedu sankcionisao četvoricu zvaničnika MKS-a, uključujući i suca koji je odobrio naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.000 Palestinaca u Gazi, razorivši pojas koji se suočava s glađu. Također se suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us