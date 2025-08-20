SVIJET
Rubio se sastao s turkmenistanskim ministrom vanjskih poslova u Washingtonu
Američki sekretar je ponovio posvećenost Sjedinjenih Američkih Država nastavku saradnje s Turkmenistanom na širenju ekonomskih i trgovinskih veza.
Američki državni sekretar sastao se u Washingtonu s ministrom vanjskih poslova Turkmenistana. / AA
20 August 2025

Američki državni sekretar Marco Rubio sastao se u srijedu u Washingtonu s ministrom vanjskih poslova Turkmenistana Rashidom Meredovim, saopćio je američki State Department.

Rubio je "ponovio posvećenost Sjedinjenih Američkih Država nastavku saradnje s Turkmenistanom na širenju ekonomskih i trgovinskih veza, promoviranju regionalne integracije kroz diplomatsku platformu C5+1 i jačanju regionalne sigurnosti", izjavio je glasnogovornik Tommy Pigott.

Platforma C5+1 formirana je pod bivšim predsjednikom Barackom Obamom tokom Generalne skupštine UN-a 2015. godine. To je glavni kanal dijaloga SAD-a s pet centralnoazijskih zemalja, uključujući Turkmenistan, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan.

Najviši američki diplomata zahvalio se Meredovu na pomoći Turkmenistana američkim državljanima koji su bježali iz Irana tokom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u junu.

Istraži
