Platforma C5+1 formirana je pod bivšim predsjednikom Barackom Obamom tokom Generalne skupštine UN-a 2015. godine. To je glavni kanal dijaloga SAD-a s pet centralnoazijskih zemalja, uključujući Turkmenistan, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan.

Najviši američki diplomata zahvalio se Meredovu na pomoći Turkmenistana američkim državljanima koji su bježali iz Irana tokom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u junu.