Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija dodao je Nicolasa Yanna Guilloua, Nazhata Shameema Khana, Mame Mandiaye Niang i Kimberly Prost na listu posebno određenih državljana.
State Department je saopćio da je Guillou sankcioniran zbog odobravanja naloga za hapšenje Netanyahua i Gallanta, dok se Prost suočava sa sankcijama zbog odobravanja istraga o američkom osoblju u Afganistanu.
Zamjenici tužioca Khan i Niang sankcionirani su zbog nastavka podrške nelegitimnim akcijama ICC-ja protiv Izraela, uključujući podržavanje naloga usmjerenih protiv izraelskog rukovodstva.
State Department je saopćio da su sankcije uvedene prema Izvršnoj naredbi 14203, koja je usmjerena na zlonamjerne napore ICC-ja i ima za cilj nametanje posljedica onima koji su uključeni u "prekršaje protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela".
Sva imovina i interesi sankcioniranih pojedinaca u SAD-u ili pod kontrolom američkih osoba sada su blokirani. Sankcionisani su i subjekti u čijem vlasništvu blokirane osobe imaju 50 posto ili više udjela.