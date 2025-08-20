SVIJET
1 minuta čitanja
SAD sankcionirao četvoricu sudija i zamjenika tužioca ICC-ja zbog naloga za hapšenje Netanyahua
SAD je u srijedu sankcionirao četiri zvaničnika Međunarodnog krivičnog suda (ICC), uključujući sudiju koji je odobrio naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta.
SAD sankcionirao četvoricu sudija i zamjenika tužioca ICC-ja zbog naloga za hapšenje Netanyahua
State Department je saopćio da su sankcije uvedene prema Izvršnoj naredbi 14203. / DPA
20 August 2025

Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija dodao je Nicolasa Yanna Guilloua, Nazhata Shameema Khana, Mame Mandiaye Niang i Kimberly Prost na listu posebno određenih državljana.

State Department je saopćio da je Guillou sankcioniran zbog odobravanja naloga za hapšenje Netanyahua i Gallanta, dok se Prost suočava sa sankcijama zbog odobravanja istraga o američkom osoblju u Afganistanu.

Zamjenici tužioca Khan i Niang sankcionirani su zbog nastavka podrške nelegitimnim akcijama ICC-ja protiv Izraela, uključujući podržavanje naloga usmjerenih protiv izraelskog rukovodstva.

Preporučeno

State Department je saopćio da su sankcije uvedene prema Izvršnoj naredbi 14203, koja je usmjerena na zlonamjerne napore ICC-ja i ima za cilj nametanje posljedica onima koji su uključeni u "prekršaje protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela".

Sva imovina i interesi sankcioniranih pojedinaca u SAD-u ili pod kontrolom američkih osoba sada su blokirani. Sankcionisani su i subjekti u čijem vlasništvu blokirane osobe imaju 50 posto ili više udjela.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us