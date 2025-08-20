State Department je saopćio da su sankcije uvedene prema Izvršnoj naredbi 14203, koja je usmjerena na zlonamjerne napore ICC-ja i ima za cilj nametanje posljedica onima koji su uključeni u "prekršaje protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela".

Sva imovina i interesi sankcioniranih pojedinaca u SAD-u ili pod kontrolom američkih osoba sada su blokirani. Sankcionisani su i subjekti u čijem vlasništvu blokirane osobe imaju 50 posto ili više udjela.



