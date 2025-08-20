Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pozvao je u srijedu na hitno obnavljanje direktnog dijaloga između Izraela i Palestine kako bi se riješila kriza u Pojasu Gaze.

Na konferenciji za novinare u Moskvi nakon sastanka s jordanskim ministrom vanjskih poslova Ajmanom Al Safadijem, Lavrov je naglasio da olakšavanje pregovora mora postati glavni prioritet za svaku zemlju koja je istinski posvećena rješavanju sukoba.

“Ono što Jordan, Rusija i druge nacije iskreno zainteresirane za postizanje trajnog mira trebaju učiniti jeste da se zalažu za hitan povratak direktnim razgovorima“, naglasio je.

Istakao je da uspostavljanje palestinske države ostaje ključno za ove razgovore, upozoravajući da će, ako se ne stvori palestinska država, rizik od daljnjih nemira u regiji i dalje postojati.