Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pozvao je u srijedu na hitno obnavljanje direktnog dijaloga između Izraela i Palestine kako bi se riješila kriza u Pojasu Gaze.
Na konferenciji za novinare u Moskvi nakon sastanka s jordanskim ministrom vanjskih poslova Ajmanom Al Safadijem, Lavrov je naglasio da olakšavanje pregovora mora postati glavni prioritet za svaku zemlju koja je istinski posvećena rješavanju sukoba.
“Ono što Jordan, Rusija i druge nacije iskreno zainteresirane za postizanje trajnog mira trebaju učiniti jeste da se zalažu za hitan povratak direktnim razgovorima“, naglasio je.
Istakao je da uspostavljanje palestinske države ostaje ključno za ove razgovore, upozoravajući da će, ako se ne stvori palestinska država, rizik od daljnjih nemira u regiji i dalje postojati.
“Nasilni protesti, uključujući oružani otpor, neće jednostavno nestati. Moramo to otvoreno priznati“, napomenuo je.
Ranije je palestinska grupa otpora Hamas putem posrednika saopštila svoje odobrenje u vezi s predloženim planom prekida vatre za palestinsku teritoriju. Kako su izvijestili egipatski mediji, Hamas je prihvatio oslobađanje polovine izraelskih zarobljenika tokom 60-dnevnog perioda primirja u zamjenu za oslobađanje određenih palestinskih pritvorenika.
Pored toga, sporazum podrazumijeva povlačenje izraelskih snaga prema pograničnim područjima oko Gaze kako bi se olakšao nesmetan pristup humanitarnim naporima. Nakon implementacije ovog sporazuma o prekidu vatre, obje strane bi započele razgovore s ciljem postizanja trajnog primirja i šireg mirovnog sporazuma.