SVIJET
2 minuta čitanja
Rusija pozvala na hitni nastavak direktnih pregovora između Izraela i Palestine
Ruski ministar vanjskih poslova kaže da je uspostavljanje palestinske države i dalje ključno za ove razgovore.
Rusija pozvala na hitni nastavak direktnih pregovora između Izraela i Palestine
Lavrov je naglasio da olakšavanje pregovora mora postati glavni prioritet za svaku zemlju koja je istinski posvećena rješavanju sukoba. / AP
20 August 2025

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pozvao je u srijedu na hitno obnavljanje direktnog dijaloga između Izraela i Palestine kako bi se riješila kriza u Pojasu Gaze.

Na konferenciji za novinare u Moskvi nakon sastanka s jordanskim ministrom vanjskih poslova Ajmanom Al Safadijem, Lavrov je naglasio da olakšavanje pregovora mora postati glavni prioritet za svaku zemlju koja je istinski posvećena rješavanju sukoba.

“Ono što Jordan, Rusija i druge nacije iskreno zainteresirane za postizanje trajnog mira trebaju učiniti jeste da se zalažu za hitan povratak direktnim razgovorima“, naglasio je.

Istakao je da uspostavljanje palestinske države ostaje ključno za ove razgovore, upozoravajući da će, ako se ne stvori palestinska država, rizik od daljnjih nemira u regiji i dalje postojati.

Preporučeno

“Nasilni protesti, uključujući oružani otpor, neće jednostavno nestati. Moramo to otvoreno priznati“, napomenuo je.

Ranije je palestinska grupa otpora Hamas putem posrednika saopštila svoje odobrenje u vezi s predloženim planom prekida vatre za palestinsku teritoriju. Kako su izvijestili egipatski mediji, Hamas je prihvatio oslobađanje polovine izraelskih zarobljenika tokom 60-dnevnog perioda primirja u zamjenu za oslobađanje određenih palestinskih pritvorenika.

Pored toga, sporazum podrazumijeva povlačenje izraelskih snaga prema pograničnim područjima oko Gaze kako bi se olakšao nesmetan pristup humanitarnim naporima. Nakon implementacije ovog sporazuma o prekidu vatre, obje strane bi započele razgovore s ciljem postizanja trajnog primirja i šireg mirovnog sporazuma.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us