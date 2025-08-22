SVIJET
Komesarka EU-a pozvala na nesmetan pristup humanitarnoj pomoći i poručila da je glad stvarnost u Gazi
Skoro trećina stanovništva Gaze mogla bi se suočiti s glađu do kraja septembra, prema analizi Integrisane klasifikacije faze sigurnosti hrane.
"Pozivam Izrael da omogući nesmetan i održiv humanitarni pristup svim ljudima kojima je potrebna pomoć", rekao je Lahbib. / Reuters
Evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama u petak je pozvala Izrael da omogući "nesmetan" pristup humanitarnoj pomoći u Gazu, jer je glad sada "stvarnost" u palestinskoj enklavi nakon što je to potvrdila Integrisana klasifikacija faze sigurnosti hrane (IPC).

"Glad je stvarnost u Gazi, što je sada potvrđeno i izvještajem @theIPCinfo. Ljudi umiru od gladi", rekla je Hadja Lahbib putem društvene platforme kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Njeni komentari uslijedili su nakon što je glad potvrđena u guvernoratu Gaza, s projekcijama da će se proširiti na Deir al-Balah i Khan Younis u roku od nekoliko sedmica, prema IPC-u.

Pozivajući se na analizu IPC-a da bi se do kraja septembra gotovo svaki treći stanovnik Gaze, oko 641.000 ljudi, mogao suočiti s glađu, upozorila je da je ovo "trka s vremenom".

"Pozivam Izrael da omogući nesmetan i održiv humanitarni pristup svim ljudima kojima je potrebna pomoć", rekao je Lahbib.

Sistem za praćenje gladi, IPC, koji podržava UN, saopštio je da je "od 15. augusta 2025. godine glad (IPC faza 5) - uz razumne dokaze - potvrđena u pokrajini Gaza", jednoj od pet pokrajina u Pojasu Gaze, gdje je Izrael od oktobra 2023. godine ubio više od 62.000 ljudi.

