Evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama u petak je pozvala Izrael da omogući "nesmetan" pristup humanitarnoj pomoći u Gazu, jer je glad sada "stvarnost" u palestinskoj enklavi nakon što je to potvrdila Integrisana klasifikacija faze sigurnosti hrane (IPC).

"Glad je stvarnost u Gazi, što je sada potvrđeno i izvještajem @theIPCinfo. Ljudi umiru od gladi", rekla je Hadja Lahbib putem društvene platforme kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Njeni komentari uslijedili su nakon što je glad potvrđena u guvernoratu Gaza, s projekcijama da će se proširiti na Deir al-Balah i Khan Younis u roku od nekoliko sedmica, prema IPC-u.